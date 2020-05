Tiemblen fascistas: una ira insurreccional barre los EEUU

por Jorge Martin y John Peterson

El asesinato policial de George Floyd, un hombre negro desarmado, esposado por cuatro policías en Minneapolis antes de morir por ahogamiento, ha desatado una ola de protestas en todo el país, que ha escapado de control en varias ciudades.

Tras los asesinatos de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, este es el último de una serie interminable de asesinatos policiales que ha sido la gota que ha colmado el vaso, desatando un tsunami de furia acumulada por todas las injusticias en la sociedad estadounidense. La necesidad se ha expresado por accidente, aunque el asesinato de Floyd no fue accidental.

En Minneapolis, la policía utilizó armas antidisturbios (gases lacrimógenos, granadas de conmoción cerebral, etc.) contra manifestantes pacíficos, lo que solo provocó una respuesta poco pacífica. La policía finalmente tuvo que evacuar el tercer precinto (la comisaría donde trabajaba el policía asesino) frente a una furiosa multitud que procedió a quemarlo hasta el suelo. Las escenas de la policía que huía de la comisaría, con coches patrullas chocando entre las puertas del estacionamiento para escapar, recordaban la evacuación del complejo de la embajada estadounidense en Saigón, en 1975. Ante las masas enfurecidas, los cuerpos de hombres armados del capital de los Estados Unidos se vieron obligados a correr para salvar sus vidas.

Después de cinco noches de protestas masivas en Minnesota, el alcalde declaró el toque de queda, que fue roto inmediatamente por los manifestantes. Las protestas han incluido ataques incendiarios y saqueos, pero hay pruebas claras de que gran parte de esto fue orquestado por agentes de la policía para justificar una represión aún más severa. Las multitudes se reunieron fuera del quinto precinto policial, amenazando con quemarlo también. El lugar precintado ahora se defiende con barricadas y oficiales armados en la azotea.

La Guardia Nacional y los Policías del Estado también están en las calles de Minneapolis, tratando de hacer cumplir el toque de queda y recuperar el control de la situación. Al principio, el gobernador de Minnesota Tim Waltz convocó a 500 soldados de la Guardia Nacional, pero esto ya se ha incrementado a 1.700. Los servicios de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. también han utilizado un dron de vigilancia para recopilar información sobre el curso de las protestas.

Si bien Minnesota sigue siendo el epicentro, las protestas se han extendido al menos a 22 ciudades. En Detroit, ha habido grandes manifestaciones, y un manifestante de 19 años fue asesinado a tiros en un ataque, probablemente perpetrado por un vigilante de seguridad reaccionario. En la ciudad de Nueva York, hubo enfrentamientos con la policía cuando los manifestantes desafiaron una prohibición de manifestación debido al confinamiento por el COVID-19, y un furgón policial fue incendiado en Brooklyn. En California, las carreteras se cerraron en Oakland, San José y Los Ángeles, y los manifestantes atacaron patrullas policiales.

En Atlanta, los coches de la policía también fueron incendiados y se declaró el estado de emergencia, con la Guardia Nacional también desplegada en las calles. Los manifestantes se enfrentaron con agentes de policía fuera del edificio de la CNN, que también alberga un recinto policial.

En Washington DC, la Casa Blanca fue cerrada brevemente, y hubo luchas entre los manifestantes y el servicio secreto entre barricadas hasta las primeras horas del sábado por la mañana. Y en Phoenix, los manifestantes marcharon en recuerdo de Dion Johnson, un hombre negro de 28 años que fue asesinado hace días por un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona en una «lucha», de la que hay escasos detalles.

De manera similar, en Louisville, hubo grandes protestas después del asesinato policial ha también unas semanas de Breonna Taylor: una profesional médica negra de 26 años que recibió un disparo en su propio departamento mientras dormía. La policía tenía una orden de arresto por drogas contra un hombre que no vivía en su apartamento y que, de hecho, ya había sido arrestado. Cuando la policía entró al apartamento de Taylor sin previo aviso, su novio disparó un arma en defensa propia. En respuesta, la policía disparó más de 20 disparos: ocho de ellos alcanzaron. En respuesta, multitudes enojadas prendieron fuego al Palacio de Justicia.

«Esto no es un motín: ¡es una revolución!»

La reacción torpe y brutal del Estado solo está vertiendo gasolina sobre las llamas. En una demostración particularmente desafortunada del racismo inherente de la policía, un equipo de CNN conducido por un periodista latino negro fue arrestado en vivo por la policía mientras filmaban las protestas en Minneapolis. Mientras tanto, otro equipo de noticias liderado por un periodista blanco pudo filmar la misma manifestación. En Louisville, la policía usó gases lacrimógenos contra la multitud y disparó balas de goma contra una periodista mientras estaba en el aire.

En particular, la multitud de manifestantes son blancos y negros, y en su mayoría jóvenes: similar a los que vimos en el auge del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) Sin embargo, el ambiente político está más avanzado que la última vez, agravado por la catástrofe económica que ha afectado a decenas de millones de estadounidenses. En aquel entonces, se discutió mucho sobre cómo hacer que la policía sea más responsable: cámaras corporales obligatorias, juntas de revisión de la comunidad, etc. Nada de esto fue a ninguna parte y nada se resolvió. De hecho, la tasa de asesinatos policiales de personas negras desarmadas solo se ha acelerado en los últimos seis años. Ahora, los manifestantes han incendiado la comisaría de policía, un acto de insurrección de facto. En Minneapolis, los organizadores han declarado: «¡esto no es un motín, es una revolución!»

La importancia de este movimiento, y los peligros implícitos en él, no han pasado inadvertidos para la clase dominante. Como escribió el Washington Post: “el tumulto, ubicado en el contexto más amplio de las emergencias gemelas de salud y económica, podría marcar una ruptura tan dramática como los puntos de inflexión en la historia del país, desde la dislocación económica de la Gran Depresión hasta las convulsiones sociales de 1968 «.

Estas escenas ciertamente no son normales en los Estados Unidos. Si miras los videos fuera de contexto, quedarás disculpado si piensas que lo que está sucediendo no es en el corazón del poder imperialista más importante del mundo, sino en Chile, Líbano o Argelia. Lo que estamos viendo es una chispa que ha desencadenado una explosión de ira que se ha acumulado durante mucho tiempo, intensificada por la última crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Aquí se pueden hacer comparaciones con la autoinmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez en enero de 2011, un simple acontecimiento que desencadenó la Primavera Árabe, que levantó la tapa de la ira hirviendo por las mil y una injusticias que se habían acumulado en Oriente Medio y el Norte África.

La prensa burguesa está realizando una cobertura continua de destrucción de propiedades y saqueos en un intento de volver la opinión pública contra los manifestantes. El alcalde Jacob Frey en Minneapolis pronunció hoy un discurso insultante e hipócrita, reprendiendo a los manifestantes diciendo: “No hay honor en quemar tu ciudad. No hay orgullo en el saqueo ”.

Pero la clase trabajadora organizada está mostrando solidaridad con esta expresión de ira popular. Por ejemplo, los conductores de autobuses sindicalizados en Minneapolis se han negado a colaborar con la policía, que quería usar sus vehículos para los arrestos masivos de manifestantes. Lo mismo sucedió en Nueva York, donde un conductor de autobús abandonó su vehículo después de que la policía le ordenara transportar a los que habían arrestado.

Material combustible

Como es habitual, Trump está inflamando la situación aún más. En un intento transparente de aumentar su base reaccionaria de apoyo antes de las elecciones, lanzó su apoyo a las fuerzas de la ley y el orden. Tuiteó que los manifestantes eran «matones» que «deshonran el recuerdo de George Floyd». Añadió, «cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos», citando al jefe de policía notoriamente racista de Miami, Walter Headley, quien pronunció estas palabras en 1967.

Esta no es una amenaza inactiva. Incluso antes de que el coronavirus trastornara todo, la clase dominante estadounidense se había estado preparando para una intensificación de los disturbios civiles a medida que la crisis del capitalismo se profundizara. Utilizará todos los medios necesarios, tanto oficiales como extrajudiciales, para mantener su poder. Además de la brutalidad policial, ya ha habido casos de violencia de guardias de seguridad derechistaa contra los manifestantes, por ejemplo, en un tiroteo en Detroit que ya mencionamos.

Las protestas se han extendido por varias ciudades importantes de EE. UU., con multitudes en las calles para exigir medidas contra la brutalidad policial.

Siguiendo una rara orden del Pentágono, la policía militar y tropas regulares han sido puestas en alerta en varias bases. Se les ordenó a los soldados de Fort Bragg en Carolina del Norte y Fort Drum en Nueva York que estén listos para desplegarse en un plazo de cuatro horas si se les solicita. Estas fuerzas serían utilizadas bajo la Ley de Insurrección de 1807, que le da al presidente el poder de desplegar tropas federales en cualquier Estado para reprimir «cualquier insurrección, violencia doméstica, combinación ilegal o conspiración». La última vez que se invocó esta ley fue en 1992 para sofocar el levantamiento en Los Ángeles provocado por la absolución del policía que asesinó a Rodney King.

Pero lejos de derrotar a las masas, el azote de la contrarrevolución a menudo las impulsa, como vimos en las numerosas protestas que arrasaron el mundo el año pasado en Chile, Colombia, Líbano, etc.

Vale la pena recordar que en 2008, durante la Convención Nacional Republicana en la pequeña ciudad de St. Paul, MN, tuvieron que traer a 50,000 policías de todo el país para contener a los manifestantes, e incluso entonces no pudieron controlarlos por completo. La clase dominante no tiene suficientes policías, o tropas, para contener a todo el país.

El hecho de que Derek Chauvin (el oficial de policía que asesinó a George Floyd) haya sido despedido y acusado de homicidio en tercer grado y homicidio involuntario no ha hecho nada para calmar las protestas. Las masas ya han pasado por esto. El problema no es una o dos «manzanas podridas», sino todo el sistema podrido.

No es suficiente que los asesinos de George Floyd hayan sido «separados del empleo» y que uno de ellos haya sido acusado. Para lograr una verdadera justicia para todos los explotados y martirizados por este sistema, los capitalistas deben ser «separados de la propiedad de los medios de producción». El movimiento sindical debería vincularse con los manifestantes, y juntos hacer crecer este movimiento y ponerlo sobre una base organizada. Lo que se necesita es un programa y un plan de acción para luchar por la transformación radical de la sociedad. Solo la revolución socialista, en los Estados Unidos y en todo el mundo, finalmente pondrá fin al círculo vicioso de la explotación y la opresión.

(Tomado de Lucha de Clases)