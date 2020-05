Poema de Ovidio: «La Sibila»

Cuando el héroe Eneas llegó a las riberas

De Cumas y encontró el antro donde habita

La vieja Sibila, le pidió un permiso:

Bajar al mundo de los muertos para ver

A su padre. Ella, durante un buen rato,

Fijó los ojos en el suelo, y luego

Habló con cálida ironía: “Casi no

Pides nada, mi ilustre héroe. Sabemos

De la fama que la espada ha otorgado

A tu brazo; y del modo en que las llamas

Han pulido tu lealtad.



Deja de lado

Tu inquietud y obtendrás—casi nada—

Lo que pides. Voy a servirte de guía

En la casa del Elíseo, el reino extremo

Del mundo. Ahí verás la sombra querida

De tu padre.

Eneas, eres virtuoso

Y la virtud es la mitad del acceso

Al camino”.



Le mostró entonces la rama

Dorada de Proserpina, la Juno del

Inframundo, y le ordenó que la arrancara

De su tronco. En cuanto Eneas arrancó

La rama del árbol, todas las riquezas

Del Averno se abrieron ante él. Miró

Incluso a sus abuelos; miró la sombra

De su padre, el buen Anquises. Pudo saber

Los peligros que tendría en nuevas guerras.

Conoció las leyes del averno.



Luego

Tomó con la Sibila por un camino

Tortuoso, atravesando un crepúsculo

Sombrío, y el héroe aligeró la ruta

Conversando con su guía, la Sibila.

“No sé si tú seas una diosa, o sólo

Alguien grata a los dioses. Pero, quien seas,

Ya eres para mí una divinidad.

Tú me llevaste al reino de la muerte, y más:

Me sacaste de ahí con vida. Por eso

En cuanto vuelva a los espacios

Surcados por el aire de los cielos, tú

Cuenta con un templo que habré de construir

En tu honor, donde arderá siempre el incienso”.

La Sibila respondió con un suspiro.

Luego dijo: “Ahórrate el incienso. Yo

No soy una diosa. Voy a revelarte

Lo ocurrido. La luz eterna habría sido

Mía de haberle dado mi virginidad

A Febo, que me amaba. Él me cortejó

Y entre sus regalos para seducirme

Incluyó uno en especial. ‘Muchacha de

Cumas’, me dijo un día, ‘escoge lo que

Quieras, y yo voy a dártelo’. Yo tomé

Un puñado de polvo, y se lo mostré

Por idiota, diciéndole que deseaba

Vivir tantos años como breves granos

De arena hubiera en aquel montoncito.

Faltó un detalle: añadir a mi petición

Que esos años incluyeran la juventud.

Luego del regalo le negué mi amor a

Febo, y me dispuse a conservarme virgen.

Y ya pasó mi edad feliz, y llegó a mí

La humillación de envejecer. He vivido

Ya siete siglos; la cuenta va así: para

Igualar los granos de arena restantes

He de ver trescientas mieses y trescientos

Vinos nuevos. Habrá de llegar el día

Tras la lenta sucesión de largos días,

En que habrá de reducirse mi estatura

Lo mismo que mis miembros, pequeñísimos

Y consumidos por la vejez. Entonces,

¿Quién creerá que un dios me amó cuando fui joven

Y bella? Tal vez ni el mismo Febo podrá

Reconocerme, o en todo caso dirá

Que no me amó. Tanto así habré cambiado.

Y llegará el momento en que nadie podrá

Verme: seré una voz. Diré así quién soy y

Fui. Todo por cortesía del destino”.

[Las Metamorfosis, XIV, 104-153]