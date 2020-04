El lucro capitalista es un obstáculo en la lucha contra el coronavirus

por Patrick Martin



El impulso hacia la ganancia de las grandes corporaciones estadounidenses es un factor importante que impide los esfuerzos de los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en la lucha contra el coronavirus. Esta es la realidad del capitalismo estadounidense, a diferencia de los hosannas de Trump sobre cómo las «grandes empresas» están jugando un papel «increíble» en esta crisis.

El New York Times detalló el domingo cómo las operaciones financieras en el mercado de equipos médicos bloquearon una iniciativa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para construir una reserva de respiradores, que ahora escasean en todo Estados Unidos.

La iniciativa de los CDC, que comenzó en 2007 en respuesta a la epidemia de SARS y continuó durante siete años, tenía como objetivo abordar la escasez de respiradores que serían necesarios en caso de un virus de la gripe descontrolado, similar al coronavirus de este año. «El plan era construir una gran flota de dispositivos portátiles de bajo costo para desplegar en una pandemia de gripe u otra crisis», informó el Times.

Los dispositivos no solo serían más baratos, sino más simples de operar, por lo que requerirían menos capacitación para los trabajadores, generalmente los terapeutas respiratorios, responsables de su uso. En la actual crisis del COVID-19, la falta de personal es al menos tan importante como la escasez de respiradores.

Los CDC seleccionaron una pequeña compañía de California para diseñar las nuevas máquinas, que costarían solo $3.000 cada una, muy por debajo del precio de $10.000 de las máquinas voluminosas que se usan en los hospitales de todo el país. Newport Medical Instruments, una subsidiaria de una firma japonesa, ganó la licitación para el contrato federal y entregó tres prototipos del nuevo dispositivo en 2011. Los funcionarios de los CDC estaban entusiasmados y le dijeron al Congreso que el dispositivo estaría en el mercado en septiembre de 2013.

Pero luego, un fabricante estadounidense de dispositivos médicos mucho más grande, Covidien, adquirió Newport Medical Instruments, como parte de un esfuerzo por comprar competidores más pequeños y evitar que reduzcan las ganancias de Covidien. En particular, Covidien ya fabricó y comercializó un respirador mucho más costoso que se vería socavado por el esfuerzo de Newport. Según el Times, «los funcionarios gubernamentales y los ejecutivos de compañías de respiradores rivales dijeron que sospechaban que Covidien había adquirido Newport para evitar que construyera un producto más barato que socavaría las ganancias de Covidien de su negocio de respiradores existente».

La noticia del Times concluía: «Esa falla retrasó el desarrollo de un respirador asequible por al menos media década, privando a los hospitales, los estados y el gobierno federal de la capacidad de abastecerse. El gobierno federal comenzó de nuevo con otra compañía en 2014, cuyo respirador fue aprobado solo el año pasado y cuyos productos aún no se han entregado».

Hay factores similares detrás de la escasez de máscaras N95, que ahora sienten los trabajadores médicos en los hospitales de todo el país. Uno de los mayores fabricantes estadounidenses de máscaras N95 es la 3M Corporation, el conglomerado gigante con sede en Minneapolis, quizás mejor conocido como el fabricante de post-its y cinta adhesiva. Ha habido una creciente crítica a 3M y otros proveedores de máscaras N95 por retener los suministros de materiales y máscaras terminadas del mercado, y por permitir que sus distribuidores determinen los precios.

3M en particular ha sido atacado por su política de entregar todos sus suministros a través de distribuidores comerciales, en lugar de enviarlos directamente a centros de salud o agencias estatales que buscan comprar grandes cantidades de mascarillas, que son utilizadas por millones de personas cada día por la pandemia del coronavirus.

La semana pasada, la compañía anunció una mayor producción de máscaras N95, y apareció en una halagadora portada en Bloomberg Businessweek, titulada, «Cómo 3M planea hacer más de mil millones de máscaras para fin de año», que elogiaba a la compañía por «Una contribución notablemente grande» a la lucha contra el coronavirus.

El multimillonario deportivo y mediático Mark Cuban, un crítico ocasional de la administración Trump, denunció a 3M por su nombre. «Estoy emocionado de que 3M haya aumentado la capacidad. Pero la oferta no ha sido igualada con la demanda», dijo a Bloomberg News. «¿Por qué 3M no les dice a los distribuidores: agarren el teléfono, vendan su inventario a los hospitales, o nunca más les dejaremos comprar productos?».

Citando las noticias sobre los aumentos de precios, Cuban continuó: «estos distribuidores están ganando todo el dinero que pueden … Está mal, es criminal».

Se le preguntó al presidente Trump el sábado sobre los comentarios de Cuban, y defendió a 3M, alegando que uno de sus propios amigos multimillonarios, Ken Langone, director ejecutivo de Home Depot, había respondido por la compañía.

«Creo que 3M ha hecho un trabajo increíble», dijo Trump a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca para una sesión de fotos en Norfolk, Virginia, mientras un buque hospital de la Marina de los EEUU zarpaba hacia la ciudad de Nueva York. «Acabo de hablar con Ken Langone. Creo que está en el consejo de 3M. Llamó y dijo que han hecho un gran trabajo. Creo que 3M, según todo el mundo dijo, ha hecho un trabajo increíble».

Otro ataque a la especulación a expensas de la producción de N95 provino de una fuente poco probable, un ferviente derechista, el expiloto de helicópteros de las Fuerzas Especiales del Ejército Tyler Merritt, cuya compañía de ropa con sede en Savannah, Georgia, se especializa en la comercialización de camisetas para los partidarios de Trump con eslóganes provocativos: atacar al mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick, defender los derechos de los poseedores de armas y otros motivos por los que agitar la bandera.

Merritt se lanzó a las ondas, primero en Fox News y luego el domingo en la MSNBC, declarando que varias corporaciones importantes están bloqueando los esfuerzos para convertir fábricas como la suya en la producción de mascarillas quirúrgicas, máscaras N95 y otros suministros necesarios. Sosteniendo un pedazo de la tela que está cortada y moldeada para hacer respiradores N95, Merritt le dijo a MSNBC que la tela «está siendo acumulada por ciertas compañías. Este material se comercializa como una mercancía. Esto antes costaba $6.000 la tonelada, ahora cuesta más de $600.000 la tonelada … Es despreciable lo que algunas empresas están haciendo».

Merritt no mencionó ningún nombre, y su entrevistador de la MSNBC —que trabajaba para una red propiedad de Comcast Corporation— no buscó identificar exactamente a qué delincuentes corporativos se refería. Pero no hay duda de la verdad de lo que Merritt estaba acusando: corporaciones gigantes y varios intermediarios están acumulando ganancias mientras ponen en peligro la vida de millones ante la amenaza del coronavirus.

Otros dos componentes críticos necesarios para combatir la pandemia de COVID-19, las pruebas masivas y el desarrollo de una vacuna, también se han visto limitados por el motivo de las ganancias y la división del mundo en Estados nacionales competidores. Como el WSWS informó anteriormente, los planes para desarrollar una vacuna contra el coronavirus después de la epidemia de SARS de 2002 fracasaron cuando ninguna compañía invirtió en la investigación. Si se hubiera desarrollado dicha vacuna, podría haberse probado durante el brote inicial en Wuhan para ver si podía prevenir el COVID-19. Los retrasos increíblemente largos en las pruebas masivas en los EEUU y en muchos países han sido un producto combinado de la mala gestión gubernamental y la subordinación de esta necesidad social vital a los intereses de los gigantes farmacéuticos.

(Tomado de WSWS)