El valor en el PIB

En la reciente conferencia de la Asociación de Economía de América, ASSA 2020, hubo una sesión sobre si el Producto Interno Bruto (PIB), la omnipresente fórmula para medir la producción nacional, era adecuado como indicador de «bienestar o de bienestar social». Se han presentado varias propuestas para intentar medir el bienestar social, incluida «cestas» de indicadores económicos y sociales, así como otros enfoques más explícitamente vinculados a la teoría económica.

La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) inició una discusión en ASSA para considerar los pros y los contras de los enfoques alternativos.

El producto interno bruto (PIB) es la forma más común de medir el nivel de producción de un país e incluso de su prosperidad. Es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico. Este indicador se remonta a los primeros días de la economía política clásica, cuando William Petty desarrolló el concepto básico en el siglo XVII. El concepto moderno fue desarrollado por primera vez por Simon Kuznets (en la foto) en 1934 para medir la producción nacional de los Estados Unidos.

Hay tres formas de medir el PIB. El primero es el enfoque en la producción, que agrega la producción de cada empresa. El segundo es el enfoque en el gasto, que resume todas las compras realizadas; y tercero, es el enfoque en los ingresos, que resume todos los ingresos recibidos por los productores.

Estos tres enfoques diferentes coinciden ampliamente con las tres principales escuelas de pensamiento económico. El enfoque en la producción tiene afinidad con la escuela neoclásica, que considera la producción nacional como la suma de la producción de todos los microagentes. El enfoque en el gasto ha sido adoptado por la escuela keynesiana, que analiza la inversión, el consumo y el ahorro a un ‘nivel macro’ para medir la «demanda efectiva». El enfoque en el ingreso tiene una conexión más estrecha con las economías políticas marxista y clásica, porque considera salarios y ganancias como las principales categorías del ingreso nacional y, por lo tanto, expone las divisiones de clase en la distribución del PIB; y la fuerza impulsora para la inversión y la producción en el capitalismo, es decir, el beneficio.

Desde el desarrollo del PIB, muchos observadores han señalado las limitaciones que tiene el PIB como medida general del progreso económico y social. El PIB no tiene en cuenta la distribución del ingreso entre los residentes de un país, porque el PIB es simplemente una medición agregada. Tampoco mide el trabajo doméstico no remunerado, el nivel de felicidad o de bienestar. Por eso ha habido varios intentos de reemplazar el PIB por otros indicadores «más amplios».

Vint Cerf, a través de este artículo de Wired, ha criticado recientemente el PIB como un indicador de ‘riqueza’ o de bienestar nacional. Cerf repite la crítica habitual de que “el indicador no refleja el nivel de trabajo pro bono que impregna muchas sociedades, de amas de casa cuyo trabajo no remunerado es una parte integral de la mayoría de las sociedades funcionales, y de las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo también contribuye al beneficio de la sociedad». Continúa: ”Además, el PIB no captura los muchos efectos negativos de algunas actividades económicas como la contaminación, incluido el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sus consecuencias deben tenerse en cuenta en cualquier fórmula para medir el bienestar económico si queremos evaluar con precisión el estado del planeta y de su población». Y, por último, «como indicador promedio, el PIB tampoco logra reflejar las disparidades de riqueza e ingresos dentro de una sociedad, a menudo negativamente correlacionado con la salud de esa sociedad».

Todo esto es verdad. ¿Pero es ese el propósito del PIB como indicador? En el momento de su creación, Kuznets advirtió específicamente del peligro de considerar el PIB como un indicador del «bienestar» de una sociedad. La crítica de Vint, repetida por otros, no reconoce que el valor (o la riqueza) que la economía moderna quiere medir es el «valor de mercado» del producto nacional, no el bienestar de los trabajadores, las mujeres y los niños. El capitalismo no tiene interés directo en medir eso. El PIB tiene un propósito específico para el capital, no para el trabajo.

El trabajo doméstico proporciona una contribución masiva al bienestar de las comunidades. Y ofrece mano de obra no remunerada para reproducir la fuerza de trabajo para las empresas capitalistas. Pero debido a que no es un coste de capital, no necesita ser incluido en el PIB. Del mismo modo, las desigualdades grotescas (y crecientes) de ingresos y riqueza que existen en la mayoría de los países no son un factor relevante para la inversión y la producción capitalistas y, por lo tanto, no es necesario incluirlas en el PIB. Finalmente, las «externalidades» de la producción capitalista: por ejemplo, enfermedades, accidentes industriales, contaminación y cambio climático no son costes inmediatos para la rentabilidad del capital (propiedad privada de la producción). De hecho, si estos ingredientes se incluyeran en un indicador revisado del «valor» nacional, se convertirían en obstáculos confusos para medir adecuadamente la «salud» de la producción capitalista en un país. Y eso es lo que importa en el capitalismo: tener buenos indicadores de la acumulación capitalista para las decisiones políticas de las empresas capitalistas y las autoridades gubernamentales y monetarias.

Por supuesto, incluso dentro de ese paradigma, el PIB como indicador tiene sus fallos. Diane Coyle es una economista que ha criticado duramente el PIB como un indicador insuficientemente preciso de la producción y la inversión. Coyle argumenta que el PIB no refleja los cambios en la inversión que involucran ‘intangibles’ e innovación. En otras palabras, la producción nacional y el crecimiento de la productividad pueden ser mucho más altos de lo que señala el PIB. Sin embargo, incluso aquí, el argumento de que la falta de medición precisa de los intangibles explica el enigma de la productividad (crecimiento de baja productividad) no es convincente.

Mariana Mazzucato obtuvo mucha atención con su reciente libro, El valor de todo, donde se queja de que en el PIB, las finanzas son consideradas productivas cuando realmente es un sector «extractivo» y a la inversión del gobierno no se le da la “utilidad» que merece. Pero esto es malinterpretar la ley del valor bajo el capitalismo. Bajo el capitalismo, la producción de mercancías (cosas y servicios) se vende para obtener ganancias. Los productos deben tener valor de uso (ser útiles para alguien), pero también deben tener valor de cambio (realizar una venta con fines de lucro). El PIB está sesgado como una medición del valor creado en una economía por esa buena razón.

Para el análisis marxista, hay muchos problemas con el uso del PIB. La producción nacional en términos marxistas es c + v + s. C es el ‘capital constante’ (materias primas, productos intermedios utilizados en la producción más la depreciación de la maquinaria, etc.). V son los salarios gastados en la fuerza de trabajo + S (ganancias obtenidas en la venta de los productos producidos). En teoría, los datos del PIB pueden traducirse en estas categorías marxistas porque en una economía los precios totales de todos los bienes sumados deben ser iguales a los valores totales en tiempo de trabajo, a pesar de que esa igualdad no existirá en sectores de la economía.

Las complejidades prácticas de traducir el PIB medido por las estadísticas gubernamentales en las cuentas nacionales en los conceptos marxistas han sido explicadas exhaustivamente en trabajos como el de Shaikh y Tonak. Pero cuando se trata de la economía mundial y la transferencia de valor entre países y empresas a nivel mundial, el PIB es inadecuado y engañoso. Como John Smith ha señalado, «es imposible analizar la economía global sin usar datos sobre el PIB y el comercio, sin embargo, cada vez que citamos sin crítica estos datos, abrimos la puerta a las falacias centrales de la economía neoclásica que estos datos proyectan». El concepto clave dentro del PIB es el «valor agregado» de los «agentes de la producción», pero eso significa que el PIB no refleja el valor que se transfiere o redistribuye entre países o empresas como resultado de la competencia en los mercados.

Así como las empresas tecnológicamente más avanzadas obtienen una transferencia de valor de las empresas menos avanzadas a través de la competencia en el mercado (la transformación de valores de Marx en precios de producción), los países imperialistas obtienen una transferencia de valor de los países periféricos a través del intercambio desigual de valores en el comercio internacional y a través de transferencia de precios dentro de las empresas. El PIB no refleja eso. Sin embargo, la investigación marxista reciente ha avanzado en la medición de esta transferencia en los países imperialistas (ver Carchedi y Roberts, Ricci y URPE_CHN_2019 ). Esto sugiere que el PIB de las principales economías capitalistas se exagera por las transferencias de valor a través del comercio internacional y la transferencia de precios en las multinacionales, lo que equivale al 3-5% del PIB cada año.

Además está el tema del trabajo productivo e improductivo, algo que Mazzucato asume pero de manera engañosa. Mazzucato argumenta que el sector público crea valor, pero eso se debe a que considera solo el valor de uso y no reconoce el carácter dual del valor en el capitalismo, en el que el valor es el beneficio a través de la explotación. La teoría del valor marxista sostiene que muchos sectores y personas supuestamente están generando valor agregado, pero que realmente se dedican a actividades no productivas como las finanzas y la administración que no producen ningún valor. Y para el capital, eso incluye al sector público: puede ser necesario, pero no es una creación de valor para el capital.

Como dijo Marx: “Solo los burgueses de mente estrecha, que consideran la forma de producción capitalista como su forma absoluta, por lo tanto, como la única forma natural de producción, pueden confundir la cuestión de qué son el trabajo productivo y los trabajadores productivos desde el punto de vista del capital con la pregunta de qué es el trabajo productivo en general y, por lo tanto, puede satisfacerse con la respuesta tautológica de que todo trabajo que produce es productivo, que da como resultado un producto, o cualquier tipo de valor de uso, que tiene algún resultado”.

Para la teoría neoclásica, cualquier trabajo cuyo resultado pueda asegurar una remuneración en el mercado se considera productivo y contribuye a la creación de nuevo valor. Por lo tanto, se considera que no solo las actividades en el ámbito de la circulación de mercancías, sino también aquellas destinadas a mantener y reproducir el orden social, producen nuevos valores y aumentan el nivel de prosperidad y riqueza de una economía.

En contraste, como explican Shaikh y Tonak: “Los economistas de la tradición de la economía política clásica prestan especial atención al hecho de que los sectores de comercio y finanzas no productivos, así como el gobierno, para realizar sus funciones socialmente útiles, emplean mano de obra y otros insumos, mientras que al mismo tiempo su capital social se deprecia; dichos gastos se extraen del excedente generado por los sectores productivos de la economía. «(Shaikh y Tonak 1994, p61).

Como lo resumen Tsoulfidis y Tsaliki: “El principal problema con las cuentas nacionales ortodoxas es que presentan muchas actividades como ‘producción’, mientras que deben ser recogidas como ‘consumo social’. Como la esfera del «consumo personal» contribuye a la reproducción de los individuos en una sociedad capitalista, las actividades no productivas, como el comercio, los servicios financieros o la seguridad privada, a su vez contribuyen a la reproducción y el desarrollo del sistema capitalista; sin embargo, su necesidad no niega el hecho de que a medida que aumenta el consumo total (personal y social), la parte del excedente destinada a la acumulación de capital se reduce y, en cierta medida, disminuye la riqueza social».

Por lo tanto, medir la expansión relativa de las actividades productivas e improductivas es crucial para medir el potencial de crecimiento de la economía capitalista, porque solo la inversión en sectores productivos puede sostener la expansión bajo el capitalismo. De hecho, una parte creciente de la actividad improductiva ejercerá un efecto a la baja en la rentabilidad del capital a lo largo del tiempo.

Nuevamente, esta es un área donde la investigación marxista ha avanzado en la medición: ( Moseley ; Roberts ; Paitaridis, Tsoulfidis y Tsaliki, Peter Jones y otros). De esta forma, podemos obtener el valor en el PIB.

