Organizaciones populares exigen quitar condición de hijo ilustre al Intendente Martínez

Las organizaciones y personas abajo firmantes, ponen en vuestro conocimiento nuestro rechazo a las políticas represivas del Gobierno Regional, aplicadas incluso antes del llamado “estallido social” y que se han acentuado posterior a este evento tan significativo para la historia de Chile, y que en particular continúan aquejando a nuestro azotado Valparaíso y cuya responsabilidad principal recae en el Intendente Jorge Martínez, funcionario que junto al prefecto jefe de Carabineros han desencadenado una brutal represión sobre la población de Valparaíso. Prácticamente, en todas las protestas, en su mayor parte pacíficas, se producen actos arbitrarios por parte de agentes del orden. Se hace ya cotidiano que en cada convocatoria se produzcan heridos y heridas por proyectiles, varios de ellos con pérdidas oculares, casos que han tenido alcance mediático nacional, pero también manifestantes han sido sometidos y sometidas a múltiples maltratos verbales y físicos desde el momento de su detención y que continúan durante e incluso posterior a su liberación, con acosos y amenazas.

Podemos señalar tres hechos en los que le caben responsabilidad y retratan fielmente el comportamiento del Intendente. El primero de ellos ocurrió el 25 de octubre de 2019, ocasión en la que se convocó a una de las marchas más multitudinarias de las que la ciudad tenga memoria, con la presencia de dos columnas de manifestantes, una procedente de Viña del Mar y otra desde Valparaíso las cuales debían confluir en la Avenida Argentina. En esa ocasión, la represión fue brutal. En virtud de ello, pobladores y pobladoras hicieron una presentación ante el señor Contralor Regional por notable abandono de deberes del Intendente Martínez al no proteger a la ciudad de los saqueos y por la represión. Dicha presentación fue acompañada por más de 300 firmas de vecinos del sector. La Contraloría solicitó un informe al Intendente respecto de su responsabilidad en los hechos de ese 25 de octubre, informe del cual no hemos acusado recibo hasta la fecha presente. Lo mismo se repite el 12 de noviembre con ocasión del paro nacional convocado por diversas organizaciones sindicales y sociales, donde se registraron un sinnúmero de heridos al intensificarse la represión.

El segundo hecho ha ocurrido recientemente el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, en la que nos dimos cita dirigentes, dirigentas, pobladores y pobladoras a una manifestación pacífica en la Plaza Anibal Pinto, en número no mayor a 70 personas, resguardando todas las medidas de distanciamiento social y elementos de seguridad personal. Habiendo transcurrido solo unos minutos y sin mediar provocación alguna, menos obstaculizar el libre tránsito, Carabineros procedió a reprimir violentamente, deteniendo a muchísimas personas, algunos/as de ellos/as integrantes de las organizaciones cercanas a la “Plaza de la Resistencia” (ex plaza El Descanso) de subida Cumming, con agresión y detención incluso de profesionales de la prensa. Varios testimonios recogidos por las redes sociales y por conversación directa con los afectados y afectadas, señalan el comportamiento agresivo de Carabineros durante el trayecto a la comisaría y en su interior fueron sometidos y sometidas a malos tratos físicos y verbales. Estas detenciones fueron ilegales y arbitrarias, lo que fue respaldado con fallo judicial respectivo. Sin embargo, al día siguiente de estas detenciones declaradas ilegales, el Intendente se querella en contra de estas mismas personas, en su constante afán de perseguir y hostigar a los dirigentes y dirigentas sociales.

En tercer lugar, es relevante señalar la focalización de la represión en algunos puntos de la ciudad como Almirante Montt y en particular al referido sector de Plaza de la Resistencia ( ex Plaza El Descanso ) y sus alrededores, donde varios registros visuales se han viralizado donde se aprecian palizas, gaseos indiscriminados, disparos de lacrimógenas al interior de las casas, impedimentos en la salida de sus casas a varios pobladores y pobladoras, solicitar carnet de identidad a través de rejas, amedrentamiento con helicópteros, etc. Además, estas conductas intimidantes se venían acentuando desde el 27 de abril, con presencia de Carabineros a pie, espiando los pasajes y usando drones. Esta actuación del personal policial se replica en cualquier parte de Valparaíso donde haya señales de resistencia por parte de la población, esto es, una conducta sistemática. Un efecto colateral es el daño en la salud mental en los residentes de estos barrios que se suma a la persecución y el daño físico subsecuente.

Como pobladores y pobladoras de Valparaíso, creemos que el Intendente Martínez actúa en total conocimiento de estos sucesos y le compete total responsabilidad en la represión por parte de agentes del Estado. En consecuencia, consideramos que su condición de “Ciudadano Ilustre” otorgada el año 2014 por el Concejo Municipal de aquel entonces, es un privilegio que no merece en modo alguno. Su falta de empatía, su responsabilidad en la represión y el desastre en que tiene sumida a la ciudad, nos obliga a solicitar al Concejo Municipal y al señor Alcalde, revoque dicho nombramiento que otros servidores e hijos ilustres dignamente si pueden ostentar. Valparaíso merece más respeto. Y por cierto, debe ser destituido a la brevedad ya que se comporta como un personaje nefasto representando lo peor de un funcionario público.

Los Cordones Territoriales estamos organizados y continuamos expectantes, en consecuencia, no dejaremos pasar las violaciones más elementales a los Derechos Humanos.

BASTA DE REPRESIÓN !!!!

DESTITUCION INMEDIATA DEL INTENDENTE !!!!

FUERA PIÑERA !!!!!

Adhieren:

Cordones Territoriales de Valparaíso (Placeres, Playa Ancha, Bellavista, Mariposas, Monjas y Cerro Alegre)

Grupo de Trabajadores 1º de Mayo

Quinta Resiste, de Viña del Mar

Coordinadora 18-O, por la Asamblea Constituyente

Comisión de Derechos Humanos de Quilpué

Patricia Brito, Vocera No+AFP Valparaíso

Mabel Zúñiga, Presidenta Regional de la ANEF

Danilo Ahumada, Presidente Regional del Colegio de Periodistas

Cynthia Burgos, Presidenta Regional AFIPES

Carolina Fernández Q., Presidenta Corporación Educación, Arte y Cultura, CEAC

Claudio Pérez-García C., Asistente Social (Dirigente Fedeprus VSA)

Cecilia Bravo, Dirigente Sindical IFOP

Gustavo Burgos., Abogado, Revista El Porteño

José Miguel Bonilla , Médico DDHH, Col Med, Regional Valparaiso

Gabriel Garrido G., Psicólogo clínico

María López S., vecina del Cerro Alegre

Álvaro Ehijo G., vecino del Cerro Alegre

Ximena Jeria A., vecina del Cerro Alegre