Con repentina decisión China sacude al dólar en el mundo entero

China sorprendió al mundo hoy decidiendo cancelar el dólar en las transacciones bursátiles y comerciar oficialmente con yuan chino en lugar del dólar, este es un paso audaz e importante en la historia económica de China.

Esto significa que el dólar se ha vuelto inexistente en el comercio chino, el dólar estadounidense caerá bruscamente frente al yuan chino y podría afectar los mercados mundiales. Todos los mercados mundiales quedaron sorprendidos por la decisión. La noticia fue discutida hoy en el programa de la tarde de BBC World English.

¡Es una guerra económica que puede llevar al mundo a una guerra devastadora que no se puede descuidar como Estados Unidos actúaara frente a esta decisión! China 2021 liderará el mundo. Este es el viejo sueño de China y lo que planeó lograr durante décadas o más.

China planea una moneda digital digital e-RMB para combatir con $ e-RMB, que debería ser la primera moneda digital operada por una gran economía.

Una moneda digital soberana ofrece una alternativa funcional al sistema de liquidación en dólares y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión, tanto a nivel de país como de empresa «, dijo el informe de China Daily la semana pasada. Algunos funcionarios del gobierno y funcionarios públicos recibirán sus salarios en moneda digital a partir de mayo.

Se espera que continúe una disminución en el uso del dinero en medio de la creciente popularidad de las plataformas de pago digital y que las personas eviten el contacto físico durante la pandemia de coronavirus. También puede facilitar la integración en los mercados de divisas que se negocian globalmente, con un riesgo reducido de interrupción de inspiración política.

Una captura de pantalla supuestamente de la aplicación requerida para almacenar y usar la moneda digital ha estado circulando desde mediados de abril.

Algunos informes también afirman que empresas como McDonald’s y Starbucks han acordado ser parte del modelo, sin embargo, en un comunicado, Starbucks le dijo al Guardian que no era un participante. McDonald’s ha sido contactado para hacer comentarios.

Las plataformas de pago digital ya están muy extendidas en China, a saber, Alipay, propiedad de Ant Financial de Alibaba, y WeChat Pay, propiedad de Tencent, pero no reemplazan la moneda existente.

Xu Yuan, profesor asociado del Instituto Nacional de Investigación de Desarrollo de la Universidad de Pekín, dijo a la cadena de televisión CCTV que debido a que las transacciones en efectivo estaban fuera de línea y los datos de transacciones de las plataformas de pago existentes estaban dispersos, el Banco Central no pudo monitorear el flujo de efectivo en tiempo real.

«Aunque hay pocos cambios desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de la supervisión del banco central, las formas futuras de finanzas, pagos, gobierno corporativo y social, etc., esto es lo más importante».

El 17 de abril, el instituto de investigación de moneda digital del Banco Popular de China, que está desarrollando el sistema, dijo que la investigación y el desarrollo de un renminbi digital estaban «avanzando de manera constante» y que el diseño de alto nivel, la investigación y el desarrollo funcional y la depuración tenían en gran parte completado, según un informe de CCTV.

Según los informes, el avance de la moneda digital fue impulsado por el anuncio de Facebook en junio de que tenía la intención de lanzar uno.

La moneda digital soberana, que estará vinculada a la moneda nacional, ha estado en desarrollo durante algunos años, pero en agosto el banco dijo que estaba «casi lista». Sin embargo, al mes siguiente, el gobernador del banco, Yi Gang, dijo que no había un calendario para la liberación.

«Una moneda digital soberana proporciona una alternativa funcional al sistema de liquidación en dólares y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión tanto a nivel de país como de empresa», dijo el informe de China Daily de la semana pasada.

«También puede facilitar la integración en los mercados de divisas que se comercializan a nivel mundial con un riesgo reducido de interrupciones de inspiración política».





