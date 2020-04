Ciento cincuenta años desde el nacimiento de Lenin

por David North



Hoy se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov en la ciudad rusa de Simbirsk el 22 de abril de 1870. Conocido en la historia bajo el nombre de Lenin, fue el fundador del Partido Bolchevique, líder de la Revolución de Octubre de 1917 y, sin duda, una figura imponente en la historia política e intelectual del siglo XX.

León Trotsky escribió una vez que todo Lenin se resume en la Revolución de Octubre. Trotsky iluminó el significado de su observación cuando escribió, en su historia de los acontecimientos de 1917: «Además de las fábricas, barracones, aldeas, el frente y los soviets, la revolución tenía otro laboratorio: el cerebro de Lenin».

Este cerebro había estado trabajando en el problema de la revolución durante décadas. La conquista del poder por la clase obrera rusa en octubre de 1917 marcó la intersección de dos procesos históricos mundiales: 1) el desarrollo de las contradicciones del capitalismo ruso y mundial; y 2) la prolongada lucha de Lenin, basado en un análisis materialista filosófico, es decir, marxista, de las condiciones socioeconómicas objetivas, para construir el partido socialista revolucionario necesario para que la clase trabajadora establezca su independencia de todos los organismos políticos de la burguesía.

Tratando de describir el genio y el papel histórico único de Lenin, se puede decir que no hay otra figura en la historia del movimiento socialista, aparte de Marx y Engels, en cuya obra política la relación entre la aplicación consciente del materialismo filosófico —enriquecido por los últimos avances en ciencias naturales (especialmente la física)—, y el desarrollo del análisis político y la estrategia revolucionaria, logró tal expresión explícita, sistemática e internamente unificada.

La característica más llamativa del trabajo teórico-político de Lenin fue su esfuerzo concentrado, que abarca décadas, para elevar la conciencia de clase de la clase trabajadora y, de este modo, permitir la alineación de su práctica con la necesidad socioeconómica objetiva. Los moralistas burgueses, los innumerables académicos y otros enemigos del leninismo han denunciado con frecuencia la «crueldad» del gran revolucionario. Pero hacen mal uso de la palabra. La esencia política de la «crueldad» de Lenin fue, por citar de nuevo a Trotsky, «la mayor apreciación cualitativa y cuantitativa de la realidad, desde el punto de vista de la acción revolucionaria».

Vale la pena señalar que entre los primeros escritos de Lenin, titulado Qué son los «Amigos del pueblo» y cómo luchan contra los socialdemócratas (escrito en 1894 y publicado en el primer volumen de sus obras completas), fue una apasionada defensa del materialismo filosófico, en la que se opuso a la «sociología subjetiva» del teórico populista Nikolai Mikhailovsky. Lenin escribió que la posición materialista —que «el curso de las ideas depende del curso de las cosas»— es «la única compatible con la psicología científica». Lenin continuaba:

Hasta ahora, a los sociólogos les había resultado difícil distinguir lo importante y poco importante en la compleja red de fenómenos sociales (que es la raíz de la subjetividad en la sociología) y no habían podido descubrir ningún criterio objetivo para tal demarcación. El materialismo proporcionó un criterio absolutamente objetivo al señalar las «relaciones de producción» como la estructura de la sociedad, y hacer posible aplicar a estas relaciones ese criterio científico general de recurrencia cuya aplicabilidad a la sociología niegan a los subjetivistas. [Obras completas, Vol. 1, pág. 140]

Detrás de la defensa del materialismo de Lenin había cuestiones decisivas de perspectiva y estrategia política: ¿A qué fuerza social debe orientarse el trabajo del movimiento socialista? ¿Al campesinado o a la clase obrera?

La insistencia de Lenin en un análisis riguroso de los procesos socioeconómicos objetivos no tenía nada en común con la pasividad política, en la que el socialista sólo tenía que esperar a que la historia siga su rumbo. Lenin contrastó el materialismo con el objetivismo. En un nuevo ataque contra el populismo, escrito en 1894–95, escribió:

El objetivista habla de la necesidad de un proceso histórico dado; el materialista da una imagen exacta de la formación social-económica dada y de las relaciones antagónicas a las que da lugar. Al demostrar la necesidad de una serie determinada de hechos, el objetivista siempre corre el riesgo de convertirse en un apologista de estos hechos: el materialista revela las contradicciones de la clase y al hacerlo define su punto de vista. El objetivista habla de «tendencias históricas insuperables»; el materialista habla de la clase que «dirige» el sistema económico dado, dando lugar a tales y tales formas de oposición por otras clases. Así, por un lado, el materialista es más consistente que el objetivista, y da un efecto más profundo y pleno a su objetivismo. No se limita a hablar de la necesidad de un proceso, sino que determina exactamente qué formación social-económica le da al proceso su contenido, exactamente qué clase determina esta necesidad … El materialismo incluye el partidismo, por así decirlo, y ordena la adopción directa y abierta del punto de vista de un grupo social definido en cualquier evaluación de eventos. [Obras completas, Vol, 1, págs. 400-01]

Este pasaje fue escrito en respuesta a Piotr Struve, el «marxista legal» y futuro líder de los liberales burgueses rusos. Pero también anticipó la lucha de Lenin, una década después, contra la tendencia menchevique, que requería la aceptación por parte de la clase trabajadora del liderazgo político de la clase capitalista en una futura revolución democrática burguesa.

Lenin fue arrestado en 1895 por la policía zarista, e iba a pasar los siguientes cinco años en prisión y en el exilio siberiano. Fueron unos valiosos años de intenso trabajo teórico, que incluyó su estudio de la filosofía hegeliana y su compromiso con la dialéctica, que más adelante llegaría a dominar.

El período de exilio de Lenin terminó en 1900 y pronto se dirigió a Europa occidental, donde comenzó, a pesar de un difícil encuentro inicial, una estrecha colaboración con el «padre del marxismo ruso», G. V. Plekhanov.

A principios de siglo, el movimiento socialdemócrata europeo se enfrentaba a un desafío revisionista al marxismo, dirigido por Eduard Bernstein. Políticamente, el revisionismo buscaba reemplazar el programa de la revolución socialista por el reformismo laboral burgués. Teóricamente, planteaba la filosofía idealista del neokantismo académico en oposición al materialismo dialéctico.

Es especialmente significativo, a la luz del desarrollo posterior del movimiento socialdemócrata europeo entre 1898 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, que las contribuciones más importantes a la lucha teórica y política contra el revisionismo fueran hechas, no por los socialdemócratas alemanes, sino por la marxista polaca Rosa Luxemburgo, y las dos principales figuras del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), Plejánov y Lenin.

Reforma o Revolución de Luxemburgo fue una exposición devastadora de las consecuencias políticas del revisionismo de Bernstein. La crítica de Plejánov al revisionismo neokantiano de Bernstein y sus partidarios sigue estando, hasta el día de hoy, entre las exposiciones más brillantes del desarrollo histórico y la metodología teórica del materialismo dialéctico.

Sin embargo, fue la contribución de Lenin a la lucha contra el revisionismo y el oportunismo, el ¿Qué hacer?, la que resultó ser la más aguda teóricamente y políticamente visionaria. Con mayor profundidad y consistencia que cualquier otro marxista de su tiempo, incluyendo Kautsky, Lenin reveló y explicó el significado objetivo y las implicaciones políticas del menosprecio de la teoría marxista.

Además, Lenin demostró la inextricable conexión entre la lucha contra la influencia del oportunismo en todas sus diversas formas —teóricas, políticas y organizativas— y la construcción del partido revolucionario y el establecimiento de la independencia política de la clase trabajadora.

Denunciando como oportunista todas las tendencias que restaban importancia a la lucha explícita por el desarrollo de la conciencia socialista y, en cambio, glorificaban el desarrollo espontáneo (es decir, sin la intervención de los marxistas) de la conciencia y la práctica de la clase trabajadora, Lenin escribió:

Puesto que no se puede hablar de una ideología independiente formulada por las propias masas trabajadoras en el proceso de su movimiento, la única opción es, o bien la ideología burguesa o bien la socialista. No hay un curso intermedio (porque la humanidad no ha creado una «tercera» ideología y, además, en una sociedad desgarrada por antagonismos de clase nunca puede haber una ideología sin clase ni una ideología por encima de la clase). Por lo tanto, menospreciar la ideología socialista de cualquier manera, apartarse de ella en el más pequeño grado significa fortalecer la ideología burguesa. Se habla mucho de la espontaneidad. Pero el desarrollo espontáneo del movimiento obrero conduce a su subordinación a la ideología burguesa. [Obras completas, Vol. 5, pág. 384]