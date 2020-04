Clapton, Waters y muchos más rinden tributo a Ginger Baker: ¿el último recital antes de la peste?

por Juan García Brun

La presentación se llevó a cabo el pasado 17 de febrero en el Apollo Hammersmit, en Londres, en un show organizado para conmemorar y celebrar el trabajo Ginger Baker, legendario baterista que falleció a la edad de 80 años. El concierto recaudó fondos para la caridad Leonard Cheshire, de la cual Baker era donante y colaborador.

El evento inició con una entrevista en video realizada a Baker y un solo de batería. Después, Eric Clapton, quien tocó con Baker tanto en Cream como en Blind Faith, se sumó a Roger Waters para el tema “Sunshine Of Your Love», original de Cream.

Por su parte, Roger Waters contribuyó con los temas “Strange Brew” y “White Room”, tocando al lado de Ronnie Wood (Roilling Stones) y el baterista Kenney Jones.

Wood también tocó el tema “Badge”, y Nile Rodgers se sumó al festejo con los temas “I Feel Free” y “Tales Of Brave Ulises”. El show continuó con temas del disco debut de Blind Faith, con Clapton, Rodgers, Steve Winwood, Kofi Baker y en la batería el hijo de Ginger Baker.

Al final, todos los músicos se reunieron para tocar la canción “Cross Road Blues” de Robert Jhonson.

En momentos en que el mundo parece sacudirse presa de feroces estertores de muerte y miseria, el amor por el rock y por uno de sus forjadores, hizo -sin querer ,como muchas cosas en la historia- que este encuentro adquiriera una dimensión épica, el canto del cisne de estos días de furia.

Ha muerto el rock: larga vida al rock!!!!!

Los temas:

Eric Clapton & Friends setlist

1. Sunshine of Your Love (with Roger Waters)

2. Strange Brew (with Roger Waters)

3. White Room (with Roger Waters, Ronnie Wood and Kenney Jones)

4. I Feel Free (with Nile Rodgers and Paul Carrack)

5. Tales of Brave Ulysses (with Nile Rodgers)

6. Sweet Wine (with Paul Carrack and Will Johns)

7. Blue Condition (with Ron Wood and Henry Spinetti)

8. Pressed Rat and Wart Hog (with Kofi Baker)

9. Had to Cry Today (with Steve Winwood, Nile Rodgers and Kofi Baker)

10. Presence of the Lord (with Steve Winwood, Nile Rodgers and Kofi Baker)

11. Can’t Find My Way Home (with Steve Winwood, Nile Rodgers and Kofi Baker)

12. Well All Right (with Nile Rodgers and with Steve Winwood)

13. Do What You Like / Toad (with Steve Winwood, Ronnie Wood, Nile Rodgers and Kofi Baker)

Encore

Cross Road Blues (with everyone)