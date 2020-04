A un año del arresto de Julian Assange: el imperialismo lo quiere muerto

por Oscar Grenfell



Este 11 de abril se cumplieron 12 meses desde que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado por la policía británica y los agentes de seguridad después de ser expulsado ilegalmente de la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió y trabajó como refugiado político durante siete años.

La vista de un periodista físicamente enfermo que fue maltratado por seis policías británicos en el corazón de Londres conmocionó a millones de personas en todo el mundo. Assange fue llevado desde el edificio, haciendo una mueca por su primera exposición a la luz solar por un tiempo. La operación parecía estar dirigida por oficiales encubiertos que habían sido filmados merodeando por la embajada durante días.

Assange había sido sometido a un ataque violento, incluso antes de los 55 segundos de filmación de su expulsión de la embajada, fuera del edificio por un periodista del servicio de noticias Ruptly.

El programa alemán «Panorama» citó una cuenta de un miembro anónimo de WikiLeaks que había estado al lado de Assange.

Assange había sido llamado a la sala de conferencias de la embajada en la mañana del 11 de abril. El embajador Jaime Marchan entró en la sala, flanqueado por guardias de seguridad y personal del servicio secreto ecuatoriano. Leyó en voz alta una carta declarando que el asilo de Assange y la ciudadanía ecuatoriana habían sido revocados y que necesitaba salir de la embajada inmediatamente. Marchan y sus detalles de seguridad salieron de la habitación».

“Panorama» informó que cuando Assange y su colega abrieron la puerta de la sala de conferencias, «pudieron ver que un grupo de hombres y mujeres, incluyendo miembros de la Policía Metropolitana, estaban afuera, aparentemente esperándolo.

“Assange declaró que la revocación de su asilo y ciudadanía era una violación de la constitución ecuatoriana, y que quería apelar. Se levantó para regresar a su habitación.

«El asistente de Assange fue apartado; Julian Assange fue abordado, esposado y llevado a la puerta principal de la embajada”.

Un año después, no cabe duda de que el asalto del pasado 11 de abril marcó el comienzo de un intento de asesinato político entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Assange se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, llamada Bahía de Guantánamo en el Reino Unido, mientras la pandemia de coronavirus se extiende por las instalaciones.

En una llamada telefónica a su amigo Vaughan Smith el jueves por la noche, Assange dijo que está detenido en su celda las 23 horas y media del día. Su media hora de ejercicio está en un patio lleno de otros prisioneros. Al menos 150 miembros del personal penitenciario han sido infectados con COVID-19 o se auto aíslan. Assange reveló que ha habido más muertes de presos que la admitida por las autoridades penitenciarias. Dijo que el virus estaba «arrasando la prisión».

Al fundador de WikiLeaks se le negó la libertad bajo fianza, a pesar del hecho de que está en prisión preventiva y está en peligro por el virus como resultado de su serie de problemas médicos graves. La magistrada Vanessa Baraitser incluso ha decretado que su juicio de extradición continuará en mayo, a pesar de un cierre nacional, muertes masivas de coronavirus y la incapacidad de Assange de consultar con sus abogados.

Este tratamiento sin ley, que recuerda las acciones de los regímenes fascistas del siglo XX, y el arresto de Assange, es la culminación de una campaña de un año para destruir al editor de WikiLeaks, encabezado por los Estados Unidos y respaldado por todos sus aliados.

Ya en 2008, el ejército de los EE. UU. había preparado un informe secreto que detallaba los medios que podrían usarse para suprimir a Assange y WikiLeaks.

Las publicaciones de WikiLeaks de 2010, por las cuales Assange ha sido acusado, incluyendo el video de A sesinato C olateral, los registros de guerra de Irak y Afganistán del ejército de los EE. UU., y cientos de miles de condenatorios cables diplomáticos estadounidenses, fueron recibidos con declaraciones de altos funcionarios políticos estadounidenses que Assange era un «ciber-terrorista» que necesitaba ser «eliminado».

El gobierno de Obama canalizó un Gran Jurado secreto con el objetivo de inventar cargos de la Ley de Espionaje contra Assange y sus colegas. Los miembros de la administración de Obama, incluyendo el secretario de defensa Robert Gates, hicieron un llamado público a los aliados de Estados Unidos para iniciar un proceso penal contra Assange.

Esa apelación fue respondida por el estado y el poder judicial sueco, que ya habían colaborado en el programa ilegal de entregas extraordinarias por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo». La policía y los fiscales suecos inventaron acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Assange.

Uno de los denunciantes era una figura prominente en el partido socialdemócrata alineado con Estados Unidos. Su abogado, Claes Borgström, quien apeló con éxito el hallazgo del fiscal inicial de que Assange no tenía un caso por el cual responder, había sido un alto funcionario en gobiernos suecos anteriores con estrechos vínculos a los Estados Unidos.

Contrariamente a todo precedente legal y a las normas legales nacionales e internacionales, los sucesivos tribunales británicos decretaron que Assange sea extraditado a Suecia a pedido de un fiscal, no un juez, simplemente para «responder a preguntas». Nunca se explicó por qué este interrogatorio no podía tener lugar en Londres. Las autoridades suecas se negaron a garantizar que no enviarían a Assange a los Estados Unidos para ser procesado por sus actividades de publicar.

Bajo estas condiciones, Assange solicitó asilo en la embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio de 2012. La policía rodeó la embajada y los sucesivos gobiernos británicos declararon que Assange sería arrestado si pisaba afuera. Sin embargo, su condición de refugio político fue confirmado repetidamente por las Naciones Unidas y pudo continuar su trabajo.

La campaña de Estados Unidos contra WikiLeaks se intensificó en 2016, cuando publicó evidencia sobre las promesas de lealtad de Hillary Clinton hacia Wall Street y de la subversión ilegal del Comité Nacional Demócrata de la campaña principal de Bernie Sanders.

La operación estadounidense se intensificó aún más a principios de 2017, cuando WikiLeaks expuso las operaciones de piratería y ciberguerra de la CIA. Luego, el director de la CIA y actual secretario de Estado Mike Pompeo declaró a WikiLeaks un «servicio de inteligencia hostil no estatal» y llamó a Assange un «demonio». El presidente Correa, que otorgó asilo a Assange en 2012, fue reemplazado por Lenin Moreno en mayo de 2017.

Las operaciones de espionaje ilegal contra Assange se intensificaron dentro de la embajada, incluso por parte de la CIA. Estados Unidos presionó inmensamente a Ecuador para que rescindiera el asilo de Assange. En marzo de 2018, el gobierno de Ecuador respondió cortando el acceso al Internet de Assange, prohibiéndole recibir visitas y transformando la embajada en una prisión de facto, antes de expulsarlo del edificio un año después.

La expulsión de Assange fue un crimen histórico, llevado a cabo desafiando el derecho internacionalmente consagrado al asilo político. Fue el punto culminante de una campaña en curso para censurar el Internet y los puntos de vista alternativos a los que están llevando a cabo los gobiernos de todo el mundo, en medio de un aumento de la lucha de clases y la inmensa oposición social. Marcó un punto de inflexión en un asalto prolongado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Como el denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE. UU., Edward Snowden, escribió en ese momento: “Las imágenes del embajador de Ecuador invitando a la policía secreta del Reino Unido a la embajada para arrastrar a un editor de periodismo galardonado fuera del edificio serán registrados en los libros de historia. Los críticos de Assange pueden aplaudir, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa».

Las experiencias del año pasado han demostrado que la libertad de Assange y la defensa de los derechos democráticos no pueden llevarse a cabo mediante llamamientos o apoyo a ninguna sección de la política capitalista, los medios o el establecimiento del Estado.

Los tribunales británicos lo han sometido a un abuso tras otro. Los medios corporativos, que calumniaron a Assange durante la mayor parte de una década, ahora pretenden que no existe.

Jeremy Corbyn, el exlíder del Partido Laborista británico, fue considerado como el iniciador de un nuevo renacimiento socialista. Como parte de sus continuas capitulaciones ante la derecha de su propio partido, Corbyn se negó a organizar cualquier campaña en defensa de Assange y promovió la estructura sueca. Corbyn ha abandonado la escena, entregando el liderazgo laborista a Keir Starmer, quien como jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona Británica, desempeñó un papel central en la conspiración política internacional contra Assange.

En los Estados Unidos, Bernie Sanders, quien afirmó estar librando una «revolución política» dentro del Partido Demócrata, se negó a decir una palabra sobre Assange. Ha respaldado a Joe Biden como candidato presidencial de los demócratas. Biden fue vicepresidente de la administración de Obama, que inició la búsqueda de Assange por parte de los Estados Unidos.

En Australia, todos los partidos oficiales, incluyendo los Laboristas y los Verdes, se han negado a defender a Assange, a pesar de ser un ciudadano y periodista australiano perseguido. Esto está en consonancia con el papel de cada gobierno australiano, y todo el establecimiento, desde 2010 en el apoyo a la venganza liderada por Estados Unidos contra el editor de WikiLeaks.

Está claro que la lucha por la libertad de Assange debe ser emprendida por la clase trabajadora internacional, la única fuerza social capaz de montar una lucha por la defensa de todos los derechos sociales y democráticos.

En los últimos dos años, el WSWS, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional y sus secciones, los Partidos Socialista por la Igualdad en todo el mundo, han emprendido una campaña inquebrantable para defender a Assange y asegurar su libertad. En medio de los peligros inminentes para su vida, intensificaremos esta lucha en los próximos meses e instaremos a participar a todos los trabajadores, jóvenes y defensores de las libertades civiles.