Brigada Cruz Negra de Temuco: de la lucha callejera al autocuidado popular

por Guillermo Correa



Conversación con Alejandro Andrés Espinoza Díaz, integrante de la Brigada de Salud Cruz Negra de Temuco, Kinesiólogo de la Universidad de la Frontera, Diplomado en Terapia Manual Artro-Neuro-Musculo esquelético, Universidad de Chile, y Trabajador de Salud del Sistema público, quien, como nota introductoria expone lo siguiente:

“Para comenzar y para quienes no nos conocen somos una brigada de salud que nace el día 19 de octubre tras el estallido social en la ciudad de Temuco, en un comienzo solo conformada por estudiantes de la Facultad de Salud de Universidad de la Frontera y dedicada exclusivamente a la atención de primeros auxilios en las manifestaciones. Esto con el pasar de los días y las semanas se fue modificando logrando concentrar a estudiantes de diversas universidades, profesionales de salud y trabajadores en general, los cuales no solo prestan atenciones de primeros auxilios sino que además atención médica, psicosocial, kinésica, alimentación, entre otras. Todas estas con un enfoque de ayuda a quienes se manifiestan, luchan por sus derechos y en el pueblo en general. Nuestras forma de pensar y hacer salud no solo se quedó en las manifestaciones sino que además comenzamos a participar y colaborar con distintas organizaciones sociales, con las Juntas de Vecinos, Asambleas Territoriales, organizaciones estudiantiles, organizaciones por la vivienda digna, etcétera.”

1.-¿Cómo están enfrentando como Brigada Cruz Negra este nuevo escenario provocado por el virus COVID19?

“Hoy en día y debido a la pandemia mundial del COVID-19 que afecta tanto al mundo como a nuestro territorio es que hemos debido de soltar las calles, pero eso no significa que nos hemos soltado entre nosotres, nos costó 40 años volvernos a encontrarnos y no habrá policía, militar, bala, lacrimógena o pandemia que logre separarnos. Es por ello que actualmente como Brigada nos encontramos en múltiples actividades con fin de mantenernos del lado de la gente y devolviéndole la mano al pueblo que nos vio crecer.

Una de nuestras actividades que se ha difundido con mayor rapidez en redes sociales es la confección de elementos de protección para el personal de centros de atención en salud. En estos momentos nos encontramos en producción de protectores faciales los cuales ya han sido entregados a diversos centros de salud de la comuna de Temuko y la Región de la Araucanía, habiendo entregado a la fecha 535 escudos faciales. Cabe destacar que estos elementos de protección personal han sido posible confeccionarlos gracias a la donaciones tanto de material como de dinero que han realizados múltiples benefactores que se han contactado con nosotres, materiales y dinero que vienen del directo esfuerzo de cada una de esas personas y en pos de ayuda para todes. Siendo esto un claro ejemplo de la sociedad con la cual soñamos, una sociedad que deja de mirarse a sí misma para empezar a mirarse entre todes.

Acciones como estas hoy en día se nos hacen más indispensables que nunca, ya que estos protectores van en directo beneficio de los y las trabajadores de salud, funcionarixs que actualmente se encuentran arriesgando su integridad en la primera línea de salud, con el único y exclusivo fin de mantener la salud de las personas; son estos mismos funcionarixs quienes se han visto perjudicados por las negligentes actuaciones del gobierno, actuaciones que sumadas a los años de un sistema de salud precario, el cual no cuenta con elementos de protección personal para sus trabajadores y que hoy tiene a más de 286 funcionarios de salud con resultado positivos al test del COVID-19, 90% de ellos del servicio público y encontrándose 3 conectados a ventilación mecánica y en estado grave.

Otra de las actividades que estamos realizando va enfocada en permitir atención en salud a la comunidad, con especial énfasis en el evitar que nuestro pueblo salga de sus casas de no ser completamente indispensable, esta actividad consta de atenciones de salud en línea, esto quiere decir que mediante RRSS (redes sociales) y contacto telefónico damos al pueblo de nuestro territorio y chileno en general acceso a salud. En esta atención contamos con profesionales de diversas disciplinas permitiéndonos abarcar 8 áreas de atención de suma relevancia para el bienestar de las personas, estas áreas son: Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Fonoaudiología, Odontología, Medicina, Kinesiología, Enfermería y dudas COVID-19. Todo los días nuestro equipo recibe diversas consultas las cuales son derivadas a nuestros profesionales quienes a través de la tecnología dan respuestas e indicaciones a los problemas de salud de las personas, permitiéndonos de esta forma seguir colaborando con la salud de nuestra gente y cuidando a nuestro pueblo.”

2.- ¿Orientaron su trabajo desde la calle hacia los territorios… o ya estaban trabajando en las localidades y solo lo han adecuado a las nuevas circunstancias?

“Durante los primeros días de la conformación de nuestra Brigada el trabajo era exclusivo en las manifestaciones, sin embargo al poco andar nos comenzamos a preguntar qué estaba pasando en los territorios, y de esta forma empezaron a nacer iniciativas que fueron concretizándose, logrando generar trabajos en estos espacios, por ejemplo empezamos a realizar talleres de educación en primeros auxilios frente a la protesta, talleres los cuales fueron impartidos en distintas Juntas de Vecinos y localidades de nuestra región, tomando en cuenta la complejidad de nuestro territorio, territorio que cuenta con una gran población de personas pertenecientes al pueblo mapuche y localidades que respetan esta cosmovisión ancestral como forma vivir.

Además de ello, en particular en nuestro territorio se comenzó a dar un proceso de lucha por las viviendas dignas, proceso que desencadenó en múltiples tomas de espacios con construcciones de viviendas para y por pobladores que luchan por un lugar digno donde vivir; se vuelve importante mencionar que este proceso fue fuertemente violentado por las autoridades municipales y regionales, llegando incluso una mañana contingente de FFEE de carabineros a golpear y maltratar a los pobladores de una toma de terreno para posteriormente con máquinas de construcción destruir los hogares montados con mucho esfuerzo por los pobladores. Son estos procesos de lucha social por la vivienda que igual hemos estado acompañando como Brigada, realizando diversas actividades de educación, de primeros auxilios, de higienización para combatir el contagio de covid-19, respondiendo consultas de salud de los pobladores, denunciado públicamente a través de un Comunicado la negligencia del municipio al negarles el agua (Comunicado que puede ser leído en nuestras RRSS) y prestando atención de primeros auxilios tras el violento actuar de FFEE.

Actualmente y debido a la cuarentena nos ha sido un poco más difícil continuar con trabajos territoriales, sin embargo estamos comenzando a coordinar por redes sociales con diversos actores sociales, con el fin de generar alianzas que permitan ir en la colaboración de los y las pobladores de los territorios.”

3.- ¿Ven relación entre la autodefensa rebelde y el autocuidado popular ante esta emergencia?… ¿Qué acciones han definido los propios pobladores o pobladoras ?

“Creemos firmemente que hay una estrecha relación entre la autodefensa dada en estos meses de protesta social y el cuidado popular en la emergencia que vivimos hoy. Cada una de las personas que salieron a enfrentar a este Estado que favorece a unos pocos y maltrata a muchos y a este gobierno violador de derechos humanos, tiene dentro la empatía bien aferrada como valor y el cuidado por el otro como principio de vida, esto lo vimos y vivimos todos estos meses de protesta cuando fueron ellxs quienes eran nuestros principales aliados al momento de auxiliar a alguien que estuviese herido, arriesgando su propia integridad con el fin de que no nos pasara nada a nosotres ni a quien estuviésemos atendiendo. Esto queda aún más en claro hoy, cuando sabemos que durante meses la primera línea no soltó las calles arriesgando literalmente su vida en cada proceso de autodefensa, sin embargo cuando el estar en las calles se volvió un peligro, no para ellos sino para el resto de la sociedad producto de la pandemia que estamos cursando, fueron los primeros en alejarse de ellas y permanecer en sus casas. Medida que como agentes de salud queremos recalcar su importancia y enfatizar en que debe de ser así.

En cuanto a las acciones definidas en el territorio por parte de los pobladores y pobladoras sabemos que en algunos estxs se están organizando con el fin de tener un catastro de sus adultos mayores y prestándole ayuda en diversas tareas que ellxs requieren como son las compras, el contacto telefónico, las actividades desde sus hogares, etcétera.”

4.- ¿Cuál es la presencia real de las instituciones y del Estado a nivel territorial?

“En primer lugar tenemos una ciudad en cuarentena total, repleta de militares y policías que se pasean por las calles con metralletas y mascarillas N95 mientras que en los hospitales hay escases de recursos, donde los funcionarios de salud no cuentan con los elementos de protección personal mínimos para estar en la primera línea en contra de esta pandemia. Son estas mismas FFAA que permiten que multitiendas como HITES sigan abiertas hasta el pasado viernes a pesar de la “cuarentena total” decretada en la comuna, lo que solo demuestra que las autoridades están más interesadas en la economía que en el bienestar de las personas. Demás esta recalcar que estas mismas FFAA debiesen estar cumpliendo tareas sanitarias y de ayuda humanitaria pero en este país esto es algo fuera de toda lógica de las autoridades.

Por otro lado contamos con una región que se quedó en plena crisis sanitaria por la pandemia sin autoridades locales, esto debido a que es la misma seremi de salud Katia Guzmán quien no cumplió con los estándares mínimos de aislamiento social y cuarentena a pesar de ser notificada de haber tenido contacto con personas confirmadas positivas de COVID-19. La Seremi de salud continuó con sus reuniones con autoridades y actividades públicas con periodistas durante los días 20 y 21 de marzo, saludando de beso en la cara y manteniendo cercanía física con las personas, esto llevó al contagio de gran parte de las autoridades de la región.

Para continuar con esto en la comuna nos encontramos con un alcalde (Miguel Becker) quien pone en peligro a la gene de la comuna solo por mantener su postura en contra de las tomas de terreno por viviendas dignas, esto queda de manifiesto ya que durante los últimos días las campañas, tanto a nivel local como nacional, han ido en dirección de la prevención del contagio del COVID-19, siendo el acto más importante el lavado de manos eficiente y continuo. Un lavado de manos para el cual se requiere de agua, agua que el alcalde Miguel Becker se ha negado a entregar a los pobladores de las tomas, agua que de partida debiese ser un elemento básico que no se debería poder negar y que hoy en día se vuelve más relevante que nunca, tanto para los y las pobladores de la toma como para el bienestar comunitario general de la población de Temuko

Todo esto toma un carácter indignante cuando recibimos la visita del Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien en declaraciones hechas en el regimiento militar de Temuko dice: “me declaro satisfecho con lo que se está haciendo” refiriéndose a la realidad de la región, a pesar de que al día de hoy la región de la Araucanía cuenta con 669 casos positivos a covid-19 y 15 muertos. La comuna de Temuco lidera el ranking de más casos confirmados, con 407 resultados positivos. Por último el Hospital Hernán Henríquez Aravena, principal centro de salud de la región, posee 48 casos de profesionales contagiadxs y otros 140 en aislamiento de carácter preventivo.”

5.- ¿Hay coordinación con otros grupos… se han formado nuevas redes?

“Desde un comienzo de la Brigada hemos realizado alianzas y coordinación con otros grupos, las primeras semanas nuestras alianzas más fuertes estuvieron dadas con gente de los piquetes jurídicos y de derechos humanos, quienes nos ayudaban tanto con manifestantes que atendíamos como también con el cuidado y protección de nuestros propios brigadistas que en más de una ocasión fueron golpeados, amedrentados e incluso detenidos.

Con el pasar de los meses fuimos realizando coordinación con otras organizaciones como lo son las Asambleas Territoriales, feministas, inter barriales, organizaciones relacionadas con la memoria y derechos humanos, organizaciones estudiantiles, comunidades del pueblo mapuche, pobladores por la vivienda digna, entre otros.

Además de todo lo mencionado previamente una de las grandes coordinaciones que hemos hecho y que se fortaleció durante los meses de verano, fue la cooperación mutua con otras Brigadas de Salud del país. Cooperación que se comienza a formar tras el primer encuentro entre Brigadas realizado en Santiago, lugar en donde pudimos conocer y estrechar lazos con Brigadas de Antofagasta, Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, entre otras. Esta coordinación no solo queda en ese primer encuentro de Brigadas sino que continuamos con una cooperación que nos encontramos afinando hasta estos días.

Finalmente mencionar que actualmente seguimos fortaleciendo nuestras redes, sin ir más lejos el sábado recién pasado, sábado 4 de abril tuvimos presente en una reunión de las Redes de Solidaridad Temuco, Red de la cual comenzamos a formar parte.

6.- ¿El intercambio de experiencias que se produjo en el Conversatorio en Neltume, en febrero, donde ustedes participaron, fue útil para poder enfrentar mejor esta contingencia?

“El Conversatorio en el cual participamos en Neltume no solo fue útil, sino que además fue una muy linda y enriquecedoras experiencia, fue un salto al pasado y un recordatorio del por qué luchamos día a día, fue escuchar de los labios de los propios protagonistas historias que nos pertenecen y nos llegan al fondo del corazón, ver y aprender de personas que tienen sueños como nosotros, sueños de una sociedad justa, de una sociedad de todes, en donde cada unx piensa y se preocupa por la o el que está al lado. Además se volvió una instancia de fraternidad intergeneracional, fraternidad que hoy en día sigue estando presente y nos hace preocuparnos aún más por todos nuestros adultos mayores, porque sabemos que ellos tienen una historia de vida, una historia de lucha, lucha que de una u otra forma nos llevó a ser quienes somos hoy.

El participar no solo del Conversatorio en sí, sino del almuerzo y esos inolvidables mates de sobremesa llenos de historias, de enseñanzas, llenos de una amistad que a pesar de no habernos visto nunca y haber nacido con décadas de diferencias se dio de forma natural, fue un compañerismo puro, lleno de esperanza y rebeldía, la misma rebeldía que hoy nos es útil, no con un fin destructivo como muchos creerán, sino todo lo contrario una rebeldía llena de amor llena de ganas de crear una sociedad mejor, una sociedad para ellos que lucharon en su tiempo, para nosotros que luchamos ahora y para los miles que vendrán y lucharan. Es esta lucha y rebeldía que hoy nos fortalecen para revelarnos en contra de este sistema cruel que aniquila a nuestros abuelos, que lleva a un ahogo económico a nuestros padres y que nos quiere convertir en máquinas de producción a nosotres, este mismo sistema que hoy nos tiene al borde de un colapso sanitario, solo refleja lo insostenible de esta salud de mercado que por muchos años ha tenido una etiqueta para pobres y otra para ricos. Es hoy en día que esta salud para privilegiados no les dio a vasto y ven como su sistema sanitario se derriba arrastrando con ello la muerte de nuestro pueblo pobre.

7.- ¿Cómo se percibe en los territorios la campaña por la liberación de lxs presxs de la revuelta… se han realizado acciones al respecto?

“En lo particular no contamos con mayor información de los presos políticos en la revuelta de la región, se han intentado averiguar si existe algunxs en el territorio, sin embargo no hemos logrado obtener mayores antecedentes al respecto. Esto no quita nuestro interés por el tema, creemos firmemente que no debiese existir ninguna persona que se encuentre privada de libertad producto de manifestarse en contra de este sistema viciado que enriquece a unos pocos para dejar en la pobreza a la mayor parte de la población, así también no debiese existir personas privadas de libertad por ejercer la autodefensa ante las brutal represión y violación de los DDHH por parte de las FFAA.

Como Brigada de Salud y en particular como persona, percibimos la campaña de liberación de lxs presxs como una campaña por una causa justa y estamos completamente dispuestos a apoyarla de la forma que sea necesaria.

Además de ello, personalmente y en representación de la Brigada, tuve la oportunidad de compartir con familiares de presxs en la revuelta, esto en el contexto de una reunión entre los familiares de lxs presxs de la revuelta, el Movimiento de Salud en Resistencia y donde fuimos invitados a participar, obviamente esta experiencia reafirma nuestra y mi posición a favor de la campaña de liberación de los compañeres y hermanes presxs en la revuelta.”

8-¿Por qué creen ustedes que la situación sanitaria es más complicada en Temuco que en otras regiones de Chile?

“Tanto en Temuko como en la novena región de la Araucanía, en general el panorama respecto al COVID-19 está mucho más complejo que en las otras partes del país. Desde mi punto de vista y junto a lo que hemos podido reflexionar con algunos/as otros/as miembros de la Brigada esto responde a causas multifactoriales.

En primer lugar creo que es importante destacar las determinantes sociales con las cuales cuenta nuestro territorio, en particular la Región de la Araucanía cuenta con los peores indicadores de salud cardiovascular del país, además tiene la mayor tasa de pobreza multifactorial del todo el territorio nacional, cuenta con un alto número de población rural donde es común el uso de fogones y combustión por leña dentro de las casas (factor de riego cardiorrespiratorio), es frecuente ver a gente tomando mate y comiendo alimentos altos en sal, los cuales son factores de riesgos para Hipertensión arterial. Como comuna de Temuco y Padre las Casas nos encontramos entre las con más contaminación ambiental del continente. Estos y otros múltiples factores de riegos que nos llevan a tener los peores indicadores de salud a nivel nacional. Todo esto toma vital importancia al saber que el covid-19 toma como factores agravantes la salud cardiovascular y respiratoria, lo que finalmente se traduce en un mayor índice de letalidad de esta pandemia, índice de letalidad que ya podemos ver en la región contando con 15 fallecidos y siendo la región con mayor cantidad de fallecidos superando incluso a la Región Metropolitana quien cuenta con aproximadamente 4 veces la cantidad de contagiados en la Región.

Otro de los factores determinantes para entender la situación actual de Temuko y la Región es el caso de las autoridades y en particular la Seremi de Salud Katia Guzmán quien, como se comentó en las preguntas anteriores, tuvo un negligente actuar al continuar con reuniones públicas durante dos días a pesar de ser notificada de haber tenido contacto con una persona con resultado positivo a la prueba del COVID-19, esto llevó al contagio de múltiples autoridades los que produjo una región descabezada en uno de los momentos de inflexión de la pandemia.

Además otro tema que toma un rol fundamental hoy en día es como responde la red de atención en salud, donde en la actualidad contamos con solo un hospital de alta complejidad en la Región, que en teoría tiene asignado una población de 1 millón de habitantes, sin embargo en la práctica real este número es aún mayor, ya que responde como el gran centro de derivación del sur de chile, como es en el caso de la cirugías cardiacas y neurocirugías. En este momento por otro lado la red interna de los servicio de salud de la región aún se encuentra débil y poco preparada. Hay algunos centros de salud dentro dela región que cuentan con camas UCI pero no existen los RRHH (Recursos Humano) ni la coordinación para generar una red de atención en salud sólida y entrelazada. Ahora producto de esta pandemia se adelantaron las aperturas del hospital de Angol y Padre las Casas, pero estos serán poco resolutivos y no se podrá aprovechar su máximo potencial si no se cuenta con una red interhospitalaria fuerte.

Por último y un tema que aún no se vuelve relévante pero que jugara como un arma de doble filo, es el tema geográfico y climático de la región, ya que contamos con localidades que durante los meses más crudos de inviernos quedan completamente desconectadas y aisladas de la capital región, esto se vuelve una ventaja para prevenir la llegada de casos de infección a dichas localidades, sin embargo si estas localidades llegasen a ser invadidas por la pandemia, contaremos con mucha gente con necesidades urgente de cama de alta complejidad y sin disponibilidad de acceso a centros de salud de alta resolución.”

Estas fueron las respuestas entregadas por Alejandro Espinoza Díaz, integrante de la

Brigada de Salud Cruz Negra de Temuco, mediante un cuestionario enviado utilizando las redes sociales. Las fotografías incluidas en esta entrevista fueron aportadas por el propio entrevistado.