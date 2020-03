Sindicatos y dirigentes sindicales exigen a la CUT convocar YA a un Paro Nacional

Los abajo firmantes exigimos a los dirigentes de la CUT que llamen a un paro urgente por la salud y la vida de los millones de trabajadores que salimos día a día a nuestros puestos de trabajo, sin medidas de seguridad e higiene, viajando hacinados, con el único fin de que los empresarios no paren de aumentar sus ganancias. El gobierno es quien apoya e impulsa esta política criminal, incluso ocultando datos para que no se vea la gravedad de la situación, empujando a que sigamos yendo a los lugares de trabajo. Su política es obligarnos a trabajar hasta que estalle todo, pero no perder ni un día donde sea posible producir. Y para el momento en que ya no sea posible trabajar (por la cantidad de infectados y el sistema de salud colapsado) el régimen de Piñera nos quiere matar de hambre. Ayer la Dirección General del Trabajo publicó una resolución por la que autoriza las empresas para QUE NO PAGUEN LOS SUELDOS mientras suspendan sus operaciones o se decrete la cuarentena total.

Nosotras y nosotros, exigimos que se suspendan todas las actividades productivas que no estén relacionadas con las actividades esenciales garantizando el 100% de los salarios a todos los trabajadores, sin despidos ni suspensiones. Más aún, solicitamos que nuestras empresas y todo lo que sea posible se reorganice para que podamos cumplir donde sea posible, tareas que ayuden a enfrentar la situación, porque consideramos que la solución vendrá de la mano de los trabajadores mismos.

En muchos lugares, aisladamente empezamos a pelear por estos derecho. Recibimos como en Chiloé o en Temuco la represión, sin embargo la mayoría de los sindicatos y la dirección de la CUT nos están dejando solos. Hacen declaraciones y piden que no vayamos a trabajar pero no toman ninguna medida. Así el abuso brutal de los empresarios llega a límites insostenibles. Nosotros ponemos nuestra salud y la de nuestras familias en peligro. En las poblaciones se sufre la destrucción de la salud publica y el trabajo precario de aquellos que ni siquiera tienen derecho a tener un sindicato.

Ustedes deberían convocar a un paro nacional y a un plan de lucha hasta lograr: la suspensión de tareas de toda empresa que no haga tareas esenciales, con estabilidad laboral garantizada (con la prohibición de los despidos) y pago al 100% de nuestros salarios sin tocar los fondos del seguro de cesantía. Esto debe ser garantizado no solo para los afiliados sino también para los trabajadores informales. Dar subsidios a quienes no llegan al salario mínimo o viven de sus propias actividades o están desempleados. Exigimos además tests masivos y gratuitos para toda la población de riesgo. El gobierno criminal hace pocos test para no mostrar el alcance del peligro y que sigamos exponiéndonos. Hay que nacionalizar los recursos esenciales como el cobre para poder afrontar económicamente esta crisis.

Llegó el momento de decir basta. Por eso les planteamos a ustedes, dirigentes de la CUT y la mayoría de los sindicatos, que abandonen su política de limitarse a declaraciones y llamen ya mismo a un Paro Nacional por estas demandas elementales para dejar que nuestras vidas y las de nuestras familias sigan estando por encima de las ganancias e intereses de los empresarios, amparados por un gobierno criminal.

Firman

Sindicato N° 1 Molyb Sindicato N° 1 REMA TIP-TOP (Minera La Escondida)

Sindicato N° 1 Minera Guanacos

Sindicato Inter-empresa Obreros Metalurgistas Unidos, Antofagasta Sindicato N° 1 ORICA Chile No+AFP Antofagasta

Colegio de Profesores Comunal Antofagasta

Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Antofagasta Comité de Emergencia y Resguardo Antofagasta

Manuel Muñoz. Presidente Sindicato Geoanalitica ltda

Luis olivares Álvarez.Secretario Federación de Trabajadores de Mejillones

Patricia Romo, Presidenta Colegio de Profesores Antofagasta

Brisa Gálvez Ahumada, Presidenta de la Federación Nacional Coordinadora Hospitales base (FENACOOR)

Mabel Zuñiga Presidenta ANEF Valparaíso

Jazmin Sanhueza, Secretaria regional ANEF Valparaíso

Joseffe Cáceres, Segunda Directora AFUMCE Ex Pedagógico

Nathaly Flores Torres, Directora del Sindicato Nacional de Easy

Erwin Muñoz, Presidente Sindicato de trabajadores Komatsu

Reman Atilio Herrera Ortiz, Pdte Asociación de Funcionarios Cesfam Carol Urzua. Peñalolén. Vicepresidente Federación Regional Oriente de Funcionarios de Salud de Atención Primaria (Frodesap).

Camila Delgado, Presidenta Sindicato Cugat Temuco

Claudia Bustamante. Presidenta sindicato inter empresa trabajadores de la comida rapida “No Mas Precarizacion Laboral”

Antonio Páez, Secretario Sindicato Starbucks Coffee

Simon Bousquet, Tesorero sindicato Centro Cultural Gabriela Mistral

Manuel Ibañez secretario FENTRAEXPORT Extraportuarios de Valparaíso

Camilo Sarmiento, Presidente sindicato de trabajadores Parque cultural de Valparaíso (ex-carcel)

Carlos Cerda, Presidente Asociación de Funcionarios de Salud Municipalizada de la comuna de Valparaíso y Vicepresidente de la Federacion de Funcionarios de Salud Municipalizada de la V región

Guillermo Meza, Presidente sindicato Santa Isabel de Valparaíso

Milena Emoe, Secretaria Sindicato Starbucks Coffe

Kelly Cerda, secretaria del sindicato interempresas trabajadores de la comida rapida No Mas Precarizacion Laboral

Francisco Romero delegado sindicato interempresas trabajadores de la comida rapida No Mas Precarización Laboral, representante de los trabajadores de telepizza y Pizza hut

Ricardo Vazquez secretario. Sindicato Starbucks Coffe

Rodrigo Esparza, secretario AFUPLA trabajadores de la Universidad de Playa Ancha

Carla Ramirez, Delegada gremial escuela Padre Patricio Cariola

Yasna Ardiles, Delegada gremial escuela España

Galia Aguilera, Delegada sindical escuela España

Sergio Pinto, Delegado sindical escuela E-97

Romina Godoy, Delegada sindical asistentes de aula, escuela Padre Patricio Cariola

Kesia Moreno, Delegada sindical asistentes de aula, Escuela Juan Pablo

Gabriel Zarricueta, Presidente Sindicato de Trabajadores Colegio Costa Cordillera Antofagasta

Byron Vilches, Presidente Sindicato Colegio Providencia

Jackeline Gonzalez Presidenta sindicato de trabajadores Carlos Cousiño

Lorena Pallera, delegada gremial escuela España Valparaíso

Partido Trabajadores Revolucionarios

Movimiento Anticapitalista/Liga Internacional Socialista

Gustavo Burgos, Abogado, Director Revista El Porteño