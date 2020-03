CAM denuncia intentos de forestales de dividir a los mapuche: Huilcamán entre sus sirvientes

Comunicado público.

Las organizaciones y comunidades abajo firmantes, informamos a nuestro pueblo nación mapuche lo siguiente:

Kiñe: en el actual contexto de confrontación entre nuestro pueblo y el estado chileno, el movimiento mapuche autonomista ha continuado en la lucha por nuestros derechos políticos y territoriales, agudizando la confrontación contra nuestro enemigo histórico, las forestales. Éstas últimas, desde hace un tiempo a la fecha, llevan adelante un nuevo plan que pretende la desarticulación y desmovilización de la digna resistencia mapuche, infiltrando directamente las comunidades mapuche, comprando a pseudos dirigentes, tanto de comunidades como organizaciones, lo que ha traído una serie de situaciones nefastas para nuestro pueblo.

Las forestales, principales usurpadores de tierra y sostenedores del extractivismo en nuestro territorio, hoy actúan a través de operadores políticos winkas y mapuche, infiltrando y derechamente comprando dirigentes mapuche a todo nivel, con el aval del fascista gobierno de turno.

Epu: En este contexto de intromisión directa del capital forestal, por nuestra posición política e ideológica, además por la moral y dignidad demostradas por el movimiento autonomista mapuche queremos hacer la siguiente denuncia:

En particular, en el caso Pidenco – Lumaco, quienes hoy habitamos y ejercemos el verdadero control territorial hace ya 4 años en el predio Pidenco, antiguo lof Peleco, llevamos adelante un proceso de recuperación territorial y autonómico que se inscribe en lo que llamamos reconstrucción nacional mapuche, expresado concretamente en la posición y asentamiento en el predio en conflicto, perteneciente según la ley winka a forestal Arauco. Llevamos adelante la resistencia, autodefensa y a la vez, la reinstalación de las formas de vida mapuche, con construcción de casas y Ruka, huertos, siembras, crianza de ganado y aves, como también el levantamiento de rewe, guillatuwe, paliwe. Todo con el fin de avanzar, en el terreno concreto, con la recuperación de nuestros verdaderos derechos políticos- territoriales, de manera digna y verdaderamente autónoma.



Sin embargo, han aparecido operadores políticos mapuche, que hoy se desempeñan como contratistas forestales, mandatados directamente por la forestal con la intención e interés de ingresar a explotar el pino que aún queda en el predio Pidenco, de manera mancomunada con la empresa, siendo estos mapuche quienes se harían cargo de las faenas en su rol de contratistas. Esto representaría una derrota política estratégica para quienes desarrollamos una verdadera lucha revolucionaria por territorio y autonomía.

Por lo anterior, debido a nuestra obligación moral como mapuche que luchamos de manera digna, sin vendernos ni tranzar, confiados en que esta forma de lucha nos otorgará verdadera autonomía, es que denunciamos el actuar inescrupuloso de Aucan Huilcaman, quien se ha comunicado directamente con gente que está dentro del proceso con el fin de convencernos para negociar. Desde hace un buen tiempo tiene contactos directos con la empresa, realiza tratos comerciales con empresarios obteniendo réditos económicos y políticos y se rodea de pseudos dirigentes mapuche, la mayoría contratistas forestales. Más precisamente, en el caso puntual de Pidenco, otro nombre se ha vuelto quien directamente pretende vender esta lucha y llevar a cabo la negociación, con el fin de hacerse cargo de las faenas de extracción dentro del predio; se trata de Eduardo Cayupi, quien hasta la actualidad se desempañana como contratista de Bosques Cautín, personaje que lleva más de dos décadas prestando servicios a empresas forestales en territorio mapuche, provocando resultados funestos para la lucha como es el conflicto entre mapuche.

De igual forma, denunciamos al pseudo dirigente Galvarino Raiman, quien en su condición de contratista forestal, hoy se ha convertido en el embajador de forestal Arauco a cargo de la certificación forestal de la empresa, siendo su labor cooptar a la mayoría de las comunidades con el fin de presentar a Arauco como una forestal amigable en territorio mapuche. Nos hemos enterado que este personaje tendría un viaje agendado a nueva Zelanda, financiado por la misma empresa.

Kvla: lamentablemente, estas intervenciones de mapuche vendidos que negocian a costa de quienes luchan verdaderamente no es nueva, la lista de personajes que se han puesto derechamente al lado de las empresas forestales es larga. Calificamos a estos pseudos dirigentes como yanacona, que saben muy bien lo que están haciendo: sin trabajar se llenan los bolsillos con plata, a costa de mapuche que por necesidad trabajan como sus empleados; es cierto que trabajan para la forestal, pero lo reiteramos, lo entendemos como una necesidad, no así la de quienes se han transformado en contratistas y hoy son sus jefes.

Meli: de igual manera, denunciamos públicamente a las forestales Mininco y Arauco de generar las condiciones para que existan enfrentamientos entre mapuche, interviniendo no sólo con la cooptacion, sino también han financiado la creación de guardias mapuche armados por las mismas empresas, con el fin de que de produzcan enfrentamientos entre weichafe y guardias mapuche, lo que ya está ocurriendo en la zona de Ercilla y Lleu-lleu, siendo financiados directamente por operadores de la forestal con el silencio beneplácito de policías, fiscales y autoridades de este gobierno. Frente a esta lamentable realidad, le endosamos la responsabilidad directa a directivos y dueños de las forestales, quienes están detrás de un plan para que nos matemos entre mapuche. Responsabilizamos también, como dijimos anteriormente, a las autoridades de turno por incentivar una campaña del terror contra quienes aún nos mantenemos en el camino de lucha.

Kechu: es por todo lo anterior, que hacemos un llamado potente a todo nuestro pueblo nación mapuche y particularmente al movimiento mapuche autonomista, a estar atentos a estas situaciones, a no pisar el palito y dejarnos llevar por el engaño por parte de las forestales, no creamos, pu peñi pu lagmien, que aquellos que nos han golpeado, encarcelado, asesinado, dejado sin agua nuestras tierras, destruido nuestros territorios, hoy tengan una buena voluntad, porque ellos son expertos en engaños y lo que hoy ocurre es sólo una estrategia más, para los ricos somos un número más, entienda nuestra gente de una vez por todas que estos ofrecimiento no son fortuitos ni de buena voluntad, sino que es sólo la intención de hacernos pelear entre nosotros. Que la plata no nuble nuestra dignidad, a no creerle a los yanaconas y pseudos dirigentes que sólo piensan en sus bolsillos y aspiraciones de poder.

Kayu: por último, ante la arremetida empresarial hacemos el llamado a la unidad de los weichafe, estamos en tiempos históricos, no podemos traicionar nuestro legado heredado por nuestros futakecheyem, a seguir luchando por autonomía y territorio que nos ha costado tanto conseguir, no podemos tirar por la borda las conquistas que hemos logrado a base de lucha y que han significado sangre, sudor y lágrimas a mucha gente, continuemos sin tranzar, ya son más de dos décadas de lucha revolucionaria mapuche de forma digna y heroica en contra del capital, la oligarquía y los malditos grupos económicos. Hemos puesto con el sacrificio de todos en jaque a los más poderosos de este nefasto país.

No podemos tranzar el sacrificio de pu peñi ka pu lagmien que se han sacrificado de manera valiente,digna y honesta, ofreciendo su vida inclusive… nuestros muertos, por nuestros presos, por los mutilados y heridos.

¡¡¡Ni un minuto de paz a las malditas forestales!!!

¡¡¡Fuera forestales y yanaconas del Wallmapu!!!

¡¡La lucha por territorio y autonomía debe continuar como sea… pase lo que pase!!!

¡¡Amulepe taiñ weichan!!

Wewaiñ – marichiweu

Lof Pidenco- Lumaco.

Lof Temulemu.

Comunidad Llollowenko – Los Sauces.

Familiares y amigos de Daniel Canio del lof Llewpeko.

Ppm Daniel Canio.

Lonko Catalán comunidad Antonio Millalen – Lautaro.

Coordinadora Arauco Malleco.