Ralentizar la economía para enfrentar la pandemia

Entrevista con el médico Salubrista Dr. Yuri Carvajal, Epidemiólogo y profesor de la cátedra de Salud Pública de la Universidad de Chile, en relación a la pandemia de COVID 19, como se le conoce al actual Corona Virus, y que tiene como punto de partida a la ciudad de Wuhan. En esta entrevista realizada en la residencia del Dr. Carvajal en el cerro Cordillera -donde gentilmente nos recibió- viajamos por la Historia mencionando otras pandemias a las cuales ha debido enfrentarse el hombre, a saber, la peste bubónica y la gripe española, vale decir que la humanidad ha experimentado momentos críticos en muchas ocasiones.

Enfatizó que estos flagelos impactan notablemente a la humanidad desde el punto de vista socioeconómico, y el Dr. Carvajal señala un ejemplo con la misma Peste Negra que asoló Europa medieval en un período glacial, que significó una altísima mortalidad por lo que se requirió aumentar los salarios para atraer mano de obra. El Dr. Carvajal nos entrega una mirada desde la reflexión, la cual se hace necesario ejercitar en estos momentos de crisis. Menciona la ralentización en el enfrentamiento de la pandemia, ya que medidas draconianas impuestas rápidamente, también impactan el aspecto socioeconómico en una economía frágil como la nuestra.

Con todo, el hombre aún no aprende, específicamente los que ostentan el poder, en particular en lo que se refiere a la interdependencia con las especies animales y vegetales. No por nada, esta pandemia parece estar íntimamente relacionada con la incorporación de animales exóticos, en particular murciélagos, a la dieta de los habitantes de Wuhan. Ahora más allá de los gustos culinarios de las comunidades, es menester destacar un tema que rebasa esta entrevista, y es el desequilibrio provocado por el hombre en su entorno, en particular la función depredadora del capitalismo que contribuye a depreciar el capital biológico, con la destrucción de todo tipo de territorios para practicar el despojo y la usura.

Conducción: Dr. José Miguel Bonilla

Cámaras y Edición: Marcos Montecinos

Producción: Alberto Smith