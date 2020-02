Los Premios Oscar 2020: una demostración generalmente débil, sin nada sorprendente

por David Walsh



Los nominados para los Premios de la Academia 2020 fueron anunciados el 13 de enero por la mañana en el Teatro David Geffen del Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles por el actor y productor John Cho y la productora, actriz y escritora Issa Rae. La 92a ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood. El evento, que se transmitirá en ABC, se llevará a cabo una vez más, como en 2019, sin un anfitrión general.

El año pasado, unos 29,6 millones de personas en los EE. UU. vieron la ceremonia en televisión, una mejora del 12 por ciento con respecto a 2018, pero sigue siendo la segunda audiencia más pequeña de la historia. En 1983, más de 53 millones de personas vieron los Premios de la Academia, y en 1998, más de 57 millones, un récord.

Cho y Rae anunciaron el lunes que el Jóker de Todd Phillips fue nominado en 11 categorías, mientras que El Irlandés de Martin Scorsese, Érase una vez en… Hollywood de Quentin Tarantino y 1917 de Sam Mendes recibieron cada uno 10 nominaciones. Hay 24 categorías de premios de la Academia en total.

Las películas nominadas a mejor película, además de las mencionadas, incluyen Ford v Ferrari (James Mangold), Jojo Rabbit (Taika Waititi), Mujercitas(Greta Gerwig), Historia de un Matrimonio (Noah Baumbach) y Parásitos(Bong Joon-Ho).

Las nominadas a mejor actriz son Cynthia Erivo en Harriet de Kasi Lemmons, Scarlett Johansson en Historia de un Matrimonio, Saoirse Ronan en Mujercitas, Charlize Theron en El Escándalo de Jay Roach y Renée Zellweger en Judy de Rupert Goold.

Nominados al mejor actor este año son Antonio Banderas en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, Leonardo DiCaprio en Érase una vez en… Hollywood, Adam Driver en Historia de un Matrimonio, Joaquin Phoenix en Jóker y Jonathan Pryce en Las Dos Papas de Fernando Meirelles.

Las nominaciones en su conjunto reflejan la combinación de una fuerte presión comercial, puntos de vista liberales de Hollywood y gustos artísticos limitados que generalmente dominan los Premios de la Academia.

La industria cinematográfica oficial, dominada por el Partido Demócrata, intenta en la actualidad acordonarse tanto como sea posible de los eventos convulsivos que ocurren en el mundo, incluidas las políticas asesinas de la administración Trump y el ejército estadounidense, la crisis política desgarrando el aparte de la élite gobernante y las condiciones sociales de las masas de personas. Cualquier comentario político, excepto por supuesto de la variedad #MeToo o racialista, está estrictamente prohibido en la ceremonia de entrega de premios embalsamada y sin vida, una de las razones de su menguante popularidad. En la medida en que logran mantenerse al margen de los grandes problemas y concentrarse en la autogratificación, los escándalos sexuales y diversas preocupaciones menores, los círculos cinematográficos solo debilitan sus esfuerzos y garantizan una disminución aún más pronunciada del interés público.

Jóker, El Irlandés, Érase una vez en… Hollywood, 1917 y Jojo Rabbit son películas débiles, mal concebidas, que no merecen premios. Son películas con cierta apariencia artística o un aire de seriedad, pero no más. Ford v Ferraritiene elementos intrigantes, pero grandes limitaciones. Historia de un Matrimonio es un drama autoinvolucrado sobre personas autoinvolucradas, con algunos momentos veraces y actuaciones. Mujercitas tiene encantos genuinos, que probablemente le deben más a la literatura y la vida estadounidenses del siglo XIX que cualquier otra cosa, aunque Gerwig ha hecho un esfuerzo sincero por transmitir algo veraz sobre esto último. Parásitos, la primera película de Corea del Sur nominada a la mejor película, es una mirada seria, aunque idiosincrásica, a la estratificación de clase.

Entre los artistas nominados, Florence Pugh en Mujercitas es la más merecedora de un premio. Entre los directores nominados, Bong Joon-Ho es el único que merece un premio. En la categoría de mejor largometraje internacional, Les Misérables (Francia) de Ladj Ly y, una vez más, Parásitosde Bong son películas dignas.

Randy Newman (Historia de un Matrimonio) ha sido nominado a la mejor puntuación original por novena vez, Alexandre Desplat (Mujercitas) por undécima vez y John Williams (Star Wars: El Ascenso Skywalker) por 47a vez.

Las películas que dieron una mirada más nítida a la vida estadounidense y global, incluyendo Aguas Oscuras de Todd Haynes, La Lavandería de Steven Soderbergh, Secretos Oficiales de Gavin Hood, Velvet Buzzsaw de Dan Gilroy y Solo Piedad de Destin Daniel Cretton, no recibieron nominaciones.

Dos de los nominados en la categoría de mejor largometraje documental, Por Sama, dirigida por Waad Al-Kateab y Edward Watts, y La Cueva, dirigida por Feras Fayyad, entran en la categoría de «imperialismo de los derechos humanos», abogando por Estados Unidos y Occidente más fuertes intervención en Siria. Una tercera película en la categoría documental, Fábrica Americana, de Higher Ground Productions, la pomposamente nombrada compañía de producción de Barack y Michelle Obama en asociación con Netflix, adopta una línea anti-China y prosindical sobre el cierre y la transformación de una planta automotriz de Ohio.

Como se ha convertido en la norma en los últimos años, la reacción de los medios a las nominaciones a los Premios de la Academia se centró en cuestiones de género y raciales y descontento. La calidad artística raramente es un tema de discusión cortés en los medios estadounidenses. Varios comentaristas resoplaron y resoplaron, de una manera no especialmente convincente, sobre este o aquel «desaire».

Yahoo Entertainment, por ejemplo: “Por segundo año consecutivo, los votantes no honraron a una cineasta, lo cual es particularmente decepcionante después de un año en el que las mujeres dieron grandes pasos detrás de la cámara…

«Afortunadamente, la nominación de Cynthia Erivo para la película biográfica Harriet aportó la diversidad necesaria a la categoría. Pero los votantes aún no deberían darse palmadas en la espalda: Erivo también fue la única artista de color nominada en todas las categorías de actuación… Memo a los votantes: hay una razón por la cual #OscarsSoWhite sigue en tendencia».

The Hollywood Reporter comentó: «Un año después de que las mujeres y las minorías lograran avances históricos en los Premios de la Academia, la lista de nominados de este año fue en gran parte no incluyente». La publicación se escandalizó de que «Jennifer López fue desairada en la categoría de actriz de reparto por su giro aclamado por la crítica en Hustlers » y que «Beyoncé no consiguió un guiño en la mejor categoría de canción original para El Espíritude Lion King.

April Reign, quien creó el hashtag #OscarsSoWhite en 2015, le dijo al Hollywood Reporter: “Había una gran cantidad de talento —y no solo de artistas afroamericanos, sino de varias comunidades marginadas— que se pasó por alto. Y es realmente desafortunado. Estoy interesada en lo que Hollywood y la Academia van a hacer para que la industria del entretenimiento refleje a los que lo apoyan».

Sin duda, se pasaron por alto las merecidas actuaciones y los cineastas, además de los que mencionamos anteriormente, incluyendo a Gerwig en la mejor categoría de dirección para Mujercitas y Jamie Foxx para Solo Piedad. Pero la mayor parte de esto es simplemente una lucha indecorosa por dinero, posiciones y apalancamiento.

Trevor Noah, presentador de The Daily Show, el programa satírico de noticias de Comedy Central, también se quejó de la falta de mujeres nominadas en la categoría de mejor director. «Esos no son todos directores masculinos, son todas películas muy masculinas», dijo. «Si eliminas Parásitos, las mujeres probablemente tengan 10 minutos de diálogo en todas las otras películas combinadas».

La principal preocupación que surge de cualquier consideración de El Irlandés, Jóker, Érase una vez en… Hollywood y 1917 no es la ausencia de mujeres, sino la falta de verdad social y el fracaso para enfrentar las grandes preguntas que enfrenta la población. De hecho, la relativa falta de personajes femeninos importantes, al menos en varios casos, puede estar relacionada con el narcisismo, la irrealidad y la incapacidad de los cineastas para lidiar profundamente con la vida, pero el problema no comienza con el género o el color. La gran dificultad radica en las opiniones y actitudes de una capa privilegiada de clase media alta distante de la realidad y el sufrimiento de la gran masa de la población, hombres y mujeres, morenos, blancos, latinos e inmigrantes.

Si se impusiera un sistema de cuotas, exigiendo porcentajes de nominaciones por género y raza, como «activistas» como Reign quizás quisieran ver, o, más radicalmente, si se realizaran ceremonias de premiación para cada género y etnia por separado, no resultaría en cualquier mejora en la producción cinematográfica. Simplemente significaría una nueva división del botín en beneficio de las capas más privilegiadas de mujeres y minorías. Los problemas sociales y artísticos más grandes permanecerían, o incluso empeorarían.

(Tomado de WSWS)