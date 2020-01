A un año de prisión política del peñi Francisco Lipimán Calpán

COMUNICADO PU LOBCHE DEL PEWEN MAPU, WALLMAPU, ALIAS ALTO BIOBÍO.

Desde nuestra mapu le enviamos un fraternal y revolucionario saludo nuestro Weichabe Francisco Lipiman Calpan y a kom pu peñi ka kom pu lamien que siguen dándole cara y resistiendo contra el estado Chileno. Adelante con todas la fuerzas para conquistar los derechos que nos brinden la dignidad a nosotros, a nuestras familias y a nuestros territorios.

Como pu lobche conscientes y consecuentes con nuestro pensamiento de autonomía y liberación nacional, de trabajadores, de estudiantes, de pobladores pobres, tenemos el deber de tomar partido en este período y por lo tanto declaramos lo siguiente:

KIÑE: El día de hoy lunes 27 de Enero conmemoramos a nuestro peñi weichabe Francisco Lipiman Calpan, hoy preso político en la maldita cárcel de Mulchén. No hemos olvidado a nuestro peñi, ni todo lo que ha sido su lucha por recuperar nuestra cultura y nuestras tierras, siendo un ejemplo de compromiso, responsabilidad y dignidad para nuestro pueblo mapuche, y sobretodo para nuestras comunidades en resistencia por ambos valles del buta pewenmapu.

EPU: Sabemos que ahora la prisión política se puso de moda en el territorio del pueblo chileno al levantarse contra el enemigo con el cual nuestro pueblo lleva resistiendo y luchando desde que existe la historia de abya yala, latinoamericana, y por eso le enviamos un saludo fraternal para que siga con su lucha revolucionaria y no para hasta vencer, para que luego de eso podamos comenzar mejores relaciones diplomáticas para concretar la liberación de nuestros pu weichabes mapuche de todo el meli witran mapu y la liberación de nuestro territorio como pueblo nación mapuche.

KULA: Hacemos un llamado a todas las comunidades de nuestro territorio, y las ciudades de este territorio, a sus barrios y poblaciones a que sigan resistiendo y luchando, que la juventud se haga responsable del futuro que se está construyendo, así como también nuestros kuibikecheyem también lucharon por eso.

MELI: Estaremos atentos ante cualquier intervención que le quieran a hacer a los ríos de nuestro territorio, ya basta de andar construyendo represas cuando lo único que hacen es destruir los rios y los cerros por la ambición de unos pocos de para vender electricidad y seguir profundizando la desigualdad, así lo hemos visto con el leubu Biobío, el leubu Renaiko, el leubu Rokue, el leubu Pilmaiken y también vemos como quieren hacerlo ahora con nuestro leubu Queuko y la carretera hidrica, y nosotros no nos vamos quedar atrás, vamos a resistir y luchar hasta las últimas consecuencias.

KECHU: Vamos a defender nuestro territorio, no tenemos miedo, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos tierra para vivir, ni para producir, ni para criar animales, no tenemos sueldos dignos, no tenemos una jornada laboral digna, no tenemos empresas, no tenemos fundos, no tenemos el banco lleno, no tenemos justica, no tenemos nada y no nos van a hacer creer que nos van a solucionar la desigualdad histórica de violencia, asesinatos, cárcel y muertes de nuestro pueblo.

Queremos educación de calidad que no discrimine la clase social y nos dan balas, palos y represión, queremos que nuestros jubilados puedan vivir bien su vejes y nos dan balas, palos y represión, queremos liberar para nuestros ríos y mares y nos dan balas, palos y represión, queremos que la tierra deje de ser monopolizada por los latifundistas y nos dan balas, palos y represión. Los de arriba dicen que van a darnos más facilidades para adquirir nuestros derechos y nos dan balas, palos y represión.

No importa todo lo que queramos ni nada de lo que ellos nos puedan dar, siempre nos van a dar balas, palos y represión.

No tenemos nada que perder y vamos a luchar hasta vencer en honor a los que lucharon hasta morir.

LIBERTAD A FRANCISCO LIPIMAN CALPAN!

WEUWAIÑ WEU WEICHAN!

WIÑO WITRÜ KA KURRA!