Poema de Armando Uribe: "Los ataúdes"

I

/1/

Sic transit gloria mundi, y las miserias

también son transitorias -las frecuentes

desgracias y la muerte de las fuentes

que se secan -el pasto de las eras

se estraga -y en las ferias

de los vivientes danzan calaveras.

/2/

Los muertos sufren calambres, pruritos

y otros males. Nadie hay para atenderlos.

Están en el hotel deshabitado

que se llama Ataúd. Es un estado

sin parangón. Los acucian los hielos,

pero son insensibles y ríen con sus rictus.

/3/

Ex -hombre con caras de tiza

metidos en cajas que se abren

como los tarros de hojalata,

decid: cómo es ese otro mundo.

Es inmundo.

Propio para la rata.

Se sufren hambres.

No digáis más, que el corazón se triza.

/7/

(cfr. del griego)

«Aiai, aai», siempre habremos de morir,

somos tan transitorios como las flores,

como los perros, e iremos a dar

a los montones excrementicios o a los hoyos

de donde no se sale aplastados por un dedo

pulgar. Así se cesa.

/12/

(cfr. carta de Gabriela Mistral a M. M.)

«No dudo de Dios, no: dudo de mí.»

«Un mundo que es una carroña fofa»

hizo de mí esta baja estofa,

esta calaña, esta ralea, y –

y lo que es peor, me gobernó el gusano.

No tengo un solo hueso sano.

«Fétidas de miseria» mis heridas

que ya no quiero llamar mías (miasmas)

/25/

De qué les sirve la poesía.

Ni siquiera la leen.

Creen que es mariposas

efímeras. Sentados en sus comités

arrellanados en sus fosas

cómodos cuidan sus hidropesías

[Cfr. Alte. Arancibia el 7 enero 2001.]

La poesía se mete en la boca

de los tontos, diciendo: «No tenemos

más destino». Lo dijo el almirante

con vestidura de muerte o de loca.

Los poetas estamos en veremos

Esperando que se saque los guantes.

II

Los asesinos a la espera

de cuerpos del delito.

Ay, no tenemos más destino,

dicen, lavándose las manos

en sangre tinta negra.

Mientras los muertos retuercen sus manos.

III

Nunca se supo del destino

de los muertos botados bajo el signo

de la desolación al agua sucia

de mares, ríos, lagos, ductos

de alcantarillas inconclusas.

Manando seguirán los vestidos de luto.