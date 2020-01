Entrevista a hermana de Mauricio Hernández Norambuena, sometido a brutal aislamiento carcelario

por Guillermo Correa

Mauricio Hernández Norambuena, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y combatiente internacionalista fue extraditado a Chile el mes de agosto del año 2019, después de permanecer durante 17 años preso en diferentes cárceles de Brasil, bajo un régimen carcelario especial de aislamiento extremo, que no respetó las mínimas normas humanas que todo confinamiento debe tener, continúa hoy en Chile encarcelado bajo un sistema especial de aislamiento en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, con características bastante similares a las sufridas en las cárceles brasileñas.

Para conocer de primera fuente la situación por la que atraviesa Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, un hijo rebelde del cerro Esperanza de Valparaíso, conversé ayer con su hermana Laura, entrevista que transcribo a continuación:

Desde que Mauricio Hernández fue extraditado ¿cuál es su situación actual desde el punto de vista de la prisión política y sus condiciones de salud física y sicológica?

Mauricio lleva casi 6 meses de encarcelamiento acá en Chile y sus condiciones de encarcelamiento no han mejorado sustancialmente respecto a las que él venía sufriendo durante 17 años de encarcelamiento inhumano en Brasil. Esto sin duda ha significado un deterioro tanto en su salud física como en su salud mental. Esto lo puedo argumentar claramente a propósito de un Informe que emitió el Colegio Médico, después de realizarle una visita en donde se le aplica el Protocolo de Estambul y las Leyes cortas Mandela.

¿O sea que él todavía continúa en un régimen de aislamiento especial?

Así es

¿Qué argumentos esgrime Gendarmería para mantenerlo en esta situación de aislamiento especial durante tantos meses?

El argumento principal es su historia pasada. Es decir es peligroso porque se fugó desde ese mismo penal, hace ya hartos años; que puede ser peligroso para el resto de la población penal y por el peligro a su propia integridad al entrar en contacto con el resto de la población penal. Esos son los argumentos para mantener a mi hermano en este estado. No hay ningún otro preso en la Cárcel de Alta Seguridad que esté en estas condiciones.

¿Cuáles son específicamente estas condiciones?

Estas condiciones tienen que ver con un encierro de 21 horas en una celda de 2×3 metros, permanentemente bajo la vigilancia de dos custodios. Cuando digo vigilancia, es que hay dos personas en la puerta de su celda mirándolo. Hasta ese punto es la intromisión sobre su vida en ese penal. Después tiene una hora y media de patio. A este patio sale en solitario, no hay ningún otro preso que salga solo al patio. Tiene también una hora y media más para transitar por los pasillos de la galería en donde se encuentra, porque ahí no hay ningún otro preso. Son 8 celdas, él está en una de las celdas y en las otras 7 celdas no hay nadie. El argumento de esto es que él tiene que estar completamente aislado.

Me decías anteriormente que fue visitado por una comisión de derechos humanos del Colegio Médico y también por el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos).¿Qué han informado estos organismos al respecto?

Cuando él llega a Chile, al poco tiempo de estar acá, le contamos que el Colegio Médico ha hecho visitas con el INDH a otros presos. Visitó a presos mapuche en el sur, como fue el caso de Celestino Córdova. Allí hicieron un Informe. El Colegio Médico nunca había entrado a la Cárcel de Alta Seguridad, entonces se hicieron las gestiones para que así fuera y pudiera visitar a Mauricio. Fueron 5 profesionales, con abogados del INDH, estuvieron 8 horas, recorrieron todas las instalaciones de la Cárcel de Máxima Seguridad en las cuales Mauri “habita”. Es decir su celda, los pasillos, la enfermería, el patio, todos los espacios. Lograron además estar en entrevista con él en solitario. Se le hizo un examen físico, l tomaron muestras de sangre y le aplicaron este Protocolo de Estambul en cuanto a cuál era su situación actual, sus condiciones de sueño, el apetito, sus sentimientos respecto a su proyecto de vida, a qué pasa con su situación personal, y todo eso va dando señas que permitan obtener un resultado concreto para determinar si hay o no hay vulneración de sus derechos.

El Colegio Médico, dentro de sus conclusiones unánimes, de todos los participantes médicos en esta visita, fue justamente que todo lo por ello recogido, tanto de la entrevista, como de lo observado, y de la historia de la situación de encierro de Mauricio, que son más de 18 años ya. Primero en Brasil, porque esto es un continuo, y ellos lo señalan al decir que no se puede separar este continuo, no se puede solo hablar de estos últimos 6 meses, cuando tiene 17 años de un extremo aislamiento en Brasil, casi igual al que tiene acá en Chile. Entonces este aislamiento es consistente con violación a los Derechos Humanos por parte del Estado de Chile, por tortura, por trato degradante, humillante, que es lo que constata el Protocolo de Estambul. Y sus recomendaciones son un inmediato cambio de régimen carcelario.

¿Cuál es la situación procesal actual de Mauricio y las diligencias legales que se realizan a su favor?

Hay una parte del proceso que todavía está en la Corte de Apelaciones y que tiene que ver con su propia condena. En este caso nuestro abogado está apelando porque no se están considerando los años que Mauricio estuvo preso en Brasil, teniendo en cuenta que , aparte de estar condenado en Brasil, estuvo en esas condiciones de aislamiento justamente porque había un proceso de extradición en curso. Eso es algo que se quiere hacer valer y por eso hay una apelación a lo que resolvió el Juez Carroza. Eso todavía la Corte de Apelaciones no lo ha juzgado. Está ahí en veremos.

Por otro lado está la denuncia que hemos hecho para el cambio del régimen carcelario. Se supone que los presos pasan un período en esta contención, que es en este extremo aislamiento, pero este se prolonga por casi 6 meses y según lo que establece Gendarmería, ahora que se le consulta, es que Mauricio debería permanecer toda su condena en estas condiciones, dado los argumentos que ellos mismos esgrimen.

A Mauricio algunos sectores le llaman terrorista. ¿Qué me puedes decir en relación con eso?

Bueno, lo llaman terrorista aquellos que definen a los luchadores sociales y a los combatientes como terroristas, todo lo contrario a lo que son para nosotros los luchadores sociales que han apostado al cambio de sistema o a un mundo mejor y esta disponibles, inclusive, a entregar su vida por una causa tan justa como las de ellos.

Durante la dictadura hubo distintas organizaciones políticas como el MIR, el Mapu Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que usaron todas las formas de lucha para terminar con la tiranía. ¿Vez alguna relación de los combatientes de esa época con la llamada Primera Línea de hoy, naturalmente en otro contexto y bajo otras circunstancias?

Hay una conexión. Yo creo que muchos de los jóvenes que hoy día están en esa Primera Línea puede que no tengan mucha claridad de lo que pasó en esos tiempos, porque hay como un ocultamiento y en eso, los que estuvimos en contra de la dictadura somos un poco responsables de aquello. Hoy eso es un poco menos y se han ido abriendo algunas puertas.

La Primera Línea de esos años indudablemente fueron estos grupos que estuvieron dispuestos a dar su vida. Prueba de ello es el atentado al dictador, donde todos los que participaron en él sabían que las posibilidades de sobrevida no eran más allá de un 2 o 3%. Sin embargo todos fueron jóvenes que estuvieron disponibles para entregar su vida.

Hoy día los jóvenes que están en la calle, en esa Primer Línea, están disponibles para entregar su vida, sus ojos o su integridad física. Siempre van a haber aquellos disponibles para entregar todo.

¿Qué les ha parecido que el nombre del Comandante Ramiro aparezca en rayados durante la rebelión popular iniciada en octubre? ¿Mauricio está consciente de esto?

Sí, le hemos hecho llegar fotos de rayados, ya que dónde vemos registramos. Este es un testimonio que hace “La Calle”, y con eso me refiero a la gente que está en la calle, de que él está presente, de que él es parte de esa Primera Línea. La gente al momento que lo raya, o la gente al momento que ve el rayado donde se hace alusión a que Mauricio debe estar en la calle o en la lucha, o también newen para Ramiro, etcétera, es porque la gente lo siente parte de esto mismo que está ocurriendo. Para él es importante eso. No lo hemos conversado directamente con él diciéndole que piensas tú de esto, pero pienso que cualquiera se sentiría honrado y también comprometido con todo lo que está ocurriendo.

¿Cómo ven ustedes la solidaridad de las organizaciones de Derechos Humanos acá en Chile con el caso de Mauricio Hernández?

Creo que ha habido momentos en que la solidaridad se ha expresado. Cuando hablamos de Mauricio mucha gente, compañeros, se acercan a preguntar permanentemente, por lo que creo que se ha demostrado solidaridad, pero considero que es insuficiente. Debemos seguir trabajando porque haya más sensibilidad con respecto a la situación actual de Mauricio. Durante muchos años la solidaridad era más bien, escríbanle cartas, necesitamos juntar recursos económicos para el abogado en Brasil, la solidaridad era más con la familia más que con él mismo.

Pero, ¿lo ha visitado algún dirigente o dirigenta de alguna organización de Derechos Humanos en la cárcel?

No. Él tiene derecho solo a la visita de los familiares directos, lo otro está restringido, pero se puede solicitar un permiso especial para ello. Las únicas personas, aparte de la familia que lo han visitado, son dos compañeros del Frente Patriótico, ex frentistas, entre ellos Pato Ortíz, que también se fugaron con él. Ellos vinieron desde el extranjero y solicitaron por carta anticipadamente esta visita.

¿Qué acciones de denuncia se están desarrollando para dar a conocer la situación de Mauricio por esta vulneración de los Derechos Humanos?

Lo principal ha sido este Informe que elaboró el Colegio Médico y hoy día estamos a la espera de un Informe más acabado del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de lo que el Colegio Médico refiere, como lo más técnico.

La denuncia que hemos hecho es a través de los Tribunales y también a través de los medios de comunicación que han querido divulgar esto. Hemos hecho difusión en las organizaciones de Derechos Humanos, entre algunos parlamentarios.

¿Cómo se puede apoyar las acciones que como familiares y amigos de Mauricio Hernández realizan?

Hoy para nosotros es importante como familia sacar a Mauricio de este encierro inhumano que persiste. Es importante la presión que podamos ejercer hacia el Poder Judicial, porque son ellos en definitiva quienes van a determinar si se mantiene o no en este régimen inhumano. Por lo tanto estamos en espera de que salga la fecha de los alegatos en el Juzgado de Garantía, en donde creemos que sería conveniente de que acompañáramos al abogado en estos alegatos y poder estar ahí presentes. Esa es una parte, algo bien concreto.

También creemos que es súper importante que su nombre esté presente en las manifestaciones, que siga siendo visibilizado y de que su situación de encierro inhumano sea conocido por la población.